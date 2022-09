Restaurantkritik Nhat Long Oktopus-Salat, Pho mit Wolfsbarsch, Filet vom Grill

An der Wand großflächige Bilder mit fliegenden Kranichen, an den Tischen gepolsterte grüne Sessel, dazu eine geschickte Raumaufteilung und Beleuchtung, draußen flackern Windlichter: Das Ambiente ist elegant im „Nhat Long“ in der Torstraße.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden