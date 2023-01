Restaurantkritik Zur letzten Instanz Schweinebauch, Rinderherz-Sandwich und Kohlwickel

Berlins ältestes Gasthaus hat einen Modernisierungsschub erfahren. Natürlich nicht, was die Räumlichkeiten betrifft. Die haben immer noch eine Anmutung von Puppenstube, wohl weil im 17. Jahrhundert die Menschen noch kleiner waren und vielleicht auch weniger raumgreifend.

So hat man eine gute Chance, mit Touristen aus aller Welt auf Tuchfühlung an den hölzernen Gastwirtschaftstischen zu sitzen. Die Modernisierung hat auf den Tellern stattgefunden, die vom jungen, engagierten Service-Team durch die Räume getragen werden.

Zur Anpassung klassischer Speisen an die Essgewohnheiten der Jetzt-Zeit gehören vor allem hochwertige regionale Produkte, darunter zahlreiche Kräuter, die Küchenchef André Sperling von Höfen seines Vertrauens bezieht.

Rinderherz-Clubsandwich. Eine neue Kreation im Restaurant “Zur letzten Instanz”. © Elisabeth Binder/Tagesspiegel

Wer hier einkehrt, wird sich auf urdeutsche Spezialitäten freuen. Diese Karte weist allerdings auch interessante Alleinstellungsmerkmale auf, darunter ein Rinderherz-Clubsandwich mit Madeira und Wachtel-Ei.

Das weckte die Neugier, wobei wir es vorsichtshalber als Vorspeise teilten. Jeder bekam sein Brot-Dreieck auf einem Extrateller, vorbildlich. Tatsächlich war es eines der besten Sandwiches, die ich seit langem gegessen habe.

Am besten: das cremige Ragout aus Rinderherzwürfeln

Oben steckte eine kleine Tomate drin, die sich hübsch abhob vom kleinen Wachtel-Spiegelei. Einige durchwachsene Scheiben Roastbeef waren außen über das Brot drapiert worden. Auch ein rauchiger Bacon-Geschmack war wie die süßliche Madeira-Note gut erschmeckbar.

Zur letzten Instanz Waisenstraße 14-16, Mitte, Mo, Di, Do, Fr, Sa jeweils von 12 bis 15 und ab 17 Uhr, Tel. 030/242 55 28, zurletzteninstanz.com

Aber das Beste war tatsächlich das cremige Ragout aus Rinderherzwürfeln, das fest zwischen zwei Brotscheiben haftete. Sicher nichts Traditionelles, aber definitiv ein schöner Versuch, die neue deutsche Küche anders zu denken (10 Euro).

Klassisch deftig präsentierte sich auf den ersten Blick der Kohlwickel mit Schweinebauch. Auch der hatte es in sich. Der köstlich gewürzte Schweinebauch auf gekonnter Bratensauce erfreute mit einer wunderbar knackigen Kruste, und das mächtige Kohlblatt hatte ein köstliches, unter anderem mit reichlich Kreuzkümmel gewürztes Innenleben aus Rinder- und Schweinehackfleisch. Dazu gab es eine dicke Möhre, al dente gekocht (18 Euro).

Traditionsadresse mit neuem Team: Zur letzten Instanz in Mitte. © Zur letzten Instanz

Fast elegant wirkte dagegen das zartsaftige Gehlsbacher Saiblingsfilet mit einem winzigen Hügel Saiblingskaviar auf der krossen Haut. Das schwamm in einer köstlichen Sauce aus Rieslingbutter und wurde begleitet von feinen weißen Rübchen mit hellgrünen Strünken. Als Beilage gibt’s wahlweise Möhren, Bratkartoffeln oder, dafür haben wir uns entschieden, solides Kartoffelpüree.

Die Dessertauswahl ist nicht sehr groß, Apfelküchlein, Baumkuchen oder Rote Grütze. Letztere war angenehm unglibberig, weder zu süß noch zu sauer, mit ertastbaren Früchten und einer guten Vanillesauce.

Dass in der letzten noch vorrätigen Flasche Silvaner aus Franken schon ein Glas fehlte, erwies sich in unserem Fall als Glück, weil wir zum Ausgleich den Pinot Rosé Sekt von Franz Keller probieren konnten, ein Schluck mit echtem Werbeeffekt. Aber auch der kräftige Silvaner passte so gut zum Essen, wie das Bier, das an den Nachbartischen durchaus reichlich genossen wurde (29 Euro).

Lustig fanden wir den Herrn, der sich als Vorspeise einen kleinen gemischten Salat wünschte, weil es den doch überall gebe. Hier nicht. Der nette Kellner überzeugte ihn tatsächlich, stattdessen einen Bergkäseknödel zu nehmen, von dem der Herr dann seiner Begleiterin ausgiebigst vorschwärmte.

Über aller Modernisierung ist die altehrwürdige letzte Instanz immerhin kein Leichtgewicht geworden.

Zur Startseite