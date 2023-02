Risiken umstrittener Gasförder-Anlagen „Mütter bringen kleinere Babys zur Welt“

Lange galt es als Tabu in Deutschland. Doch seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine und die daraus resultierenden Versorgungsengpässe mit Öl und Gas wird in Deutschland über eine Technologie diskutiert, die unter anderem in Nordamerika seit vielen Jahren praktiziert wird: Das Hydraulic Fracturing, kurz Fracking.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden