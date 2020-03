In den vergangenen Monaten hat sich das Coronavirus in rasender Geschwindigkeit über den Globus verteilt. Immer mehr europäische Länder schließen ihre Grenzen, ihre Kindertagesstätten und Schulen und senden Bürgerinnen und Bürger in häusliche Isolation, um so die Ausbreitung zu verlangsamen. In diesen Zeiten, in denen mehr Menschen von zuhause arbeiten und sich im Internet über die aktuellen Entwicklungen informieren, ist die Macht der Informationen im Netz so groß wie selten. Da ist ein besonders aufmerksamer Umgang mit den Informationen nötig, die sich online finden.

Die weltweite Zunahme der Fake News

NewsGuard, eine US-amerikanische Organisation, hat sich dem Kampf gegen Falschinformationen im Internet verschrieben. Sie hat nun analysiert, wie viele Falschinformationen zum Coronavirus im Internet kursieren. Der Inhalt der Falschinformationen ist dabei sehr divers. John Gregory, Redakteur für Gesundheitsthemen bei NewsGuard, sagte gegenüber dem Tagesspiegel, dass die Falschmeldungen sich nicht unbedingt in eine politische Richtung einordnen lassen. Gerade Seiten, die Verschwörungstheorien verbreiten, seien laut Gregory nicht ohne Weiteres in das klassische Rechts-Links-Schema einzuordnen.

Auffällig sei aber, dass die meisten Seiten, die dieser Tage falsche Informationen oder Verschwörungstheorien verbreiten, meistens schon länger für Fake-News-Veröffentlichungen bekannt sind: “Ein Großteil der Seiten, die NewsGuard momentan identifiziert hat, haben wir bereits vorher als unzuverlässig eingestuft. Es handelt sich dabei also um etablierte Player im Online-Geschäft mit Fehlinformationen”, sagt Gregory.

Die vermeintliche Biowaffe

In der Sammlung von Fehlinformationen, die NewsGuard zusammengestellt hat, finden sich trotz der verschiedenen Akteure und dem diversen Themenspektrum allerdings Muster: Mehrere Seiten berichten, dass das Virus in einem chinesischen Labor gezüchtet wurde und es von dort aus zu einer Verbreitung gekommen ist.

Ein starker Anstieg der Fake-News-Veröffentlichungen ist Ende Januar zu verzeichnen. Dort hatte das Unternehmen Natural News Network auf allen eigenen Seiten die Behauptung veröffentlicht, es handle sich bei dem Coronavirus um eine Biowaffe. Das Unternehmen betreibt fast 200 Internetseiten, die regelmäßig Falschinformationen zu Gesundheitsthemen veröffentlichen. Als Betreiber des Unternehmens wird Mike Adams angegeben, die genauen Eigentumsverhältnisse hinter den Internetseiten sind jedoch unklar.

Das rechte Virus

Zu diesen beiden Falschinformationen kommen einige Seiten, die dem rechten politischen Spektrum zuzuordnen sind und die Ausbreitung des Coronavirus für rassistische und antisemitische Hetze nutzen. So verbreiten mehrere Seiten aus Deutschland und Italien die Verschwörungstheorie, dass Geflüchtete aus afrikanischen Ländern das Virus nach Europa gebracht hätten.

Diese Theorie, die rechte Politiker als Argument für eine stärkere Abschottung und das Schüren von Vorurteilen verwenden, entbehrt ebenfalls jeglicher Grundlage. In Europa wurden die ersten Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus bereits deutlich vor den ersten Fällen auf dem afrikanischen Kontinent registriert. Der Europa-Abgeordnete Erik Marquardt berichtet, dass Geflüchtete auf der griechischen Insel Lesbos ganz im Gegenteil zu den rassistischen Fehlinformationen nur noch mit improvisiertem Mundschutz in die Stadt gehen, um eine Infektion durch Menschen aus Griechenland zu vermeiden – nicht umgekehrt.

Whiskey bringt keine Heilung

In Internet kursieren außerdem zahlreiche Falschinformationen zu Hausmitteln und Heilungsmethoden gegen das Virus. Gregory sagt dazu, dass die beschriebenen Heilmittel wie eine große Dosis Vitamin C oder die Heilung durch den Konsum Whiskey und Honig “nicht nur ineffektiv, sondern vor allem auch gefährlich” sei. “Der medizinische und pharmazeutische Bereich arbeitet mit Hochdruck daran, herauszufinden, welche neuen und bestehenden Behandlungen für COVID-19 wirksam sein könnten, aber diese Art von wissenschaftlichem Prozess braucht Zeit”, so Gregory.

Auch die Politik reagiert

In der Politik bleibt das Problem der Falschinformationen in der aktuellen Krisenzeit nicht unbemerkt. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius rief die Bundesregierung dazu auf, die Verbreitung von Falschinformationen gesetzlich zu verfolgen. Der Vorschlag aus Niedersachsen stieß im Bundesinnenministerium und dem Bundesjustizministerium jedoch eher auf Ablehnung. Man sehe vor allem die Betreiber sozialer Netzwerke in der Pflicht und plane aktuell keine Gesetzesänderung. Auch der Berliner Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) lehnt eine Verschärfung von Gesetzen in der aktuellen Situation ab. In einer Zeit, in der Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger bereits massiv eingeschränkt würden, sei eine Verschärfung von Gesetzen, die keinen akuten Vorteil habe, nicht hilfreich.

Eine Übersicht über alle bekannten Webseiten und detaillierte Informationen zu den einzelnen Seiten bietet NewsGuard gesammelt auf einer Sonderseite an.