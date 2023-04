Sauerteig, Buttermilch, Ahornsirup Drei Rezepte für waschechte US-Pancakes

Sie sind dicker als ihre europäischen Verwandten, außen leicht kross, innen unbedingt fluffig: US-amerikanische Pancakes. Auch im Verhältnis ihrer Zutaten unterscheiden sie sich. Weniger Ei und Milch als in deutschen Eierkuchen oder französischen Crêpes stecken in ihnen, das macht sie leichter, deshalb werden sie im American Diner als Dreiertürmchen („short stack“) oder im Fünferstapel („full stack“) serviert. Genau so verputzt man sie dort samt Topping täglich Millionenfach – fix und ohne Magendrücken. Wie es auch diesseits des Atlantiks klappt, verraten unsere Rezepte von Backbuch-Autorinnen, die wissen, was echte Pancakes brauchen.