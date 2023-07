Schauspielerin Isabelle Huppert „Jeder, der nicht taub und blind ist, muss Feminist sein“

Frau Huppert, was hat Ihnen am Drehbuch von „Mein fabelhaftes Verbrechen“ gefallen? Warum wollten Sie diesen Film machen?

Das war vor allem die Aussicht, wieder mit François Ozon zu arbeiten. Wir haben schon „8 Frauen“ zusammen gedreht und es ist das zweite Mal, dass er mich als einen sehr extravaganten Charakter inszeniert hat. Ich fand das Drehbuch sehr lustig, genau wie bei „8 Frauen“ hat er sich eines alten Theaterstücks bedient, etwas Neues, Zeitgenössisches daraus gemacht und die weibliche Perspektive hinzugefügt. Das finde ich sehr reizvoll und interessant.

Was macht ihn zu einem besonderen Regisseur?

Er ist sehr direkt und talentiert. Mir gefällt, dass er mit so vielen verschiedenen Inspirationsquellen arbeitet, das macht seine Filme sehr vielseitig und dabei gleichzeitig immer typisch Ozon. Dazu hat er sehr viel Energie, es ist schön, das bei der Arbeit mit ihm zu erleben.

François Ozon ist berühmt für seine Frauenfiguren. Macht es einen Unterschied, ob eine Rolle von einem Mann oder von einer Frau geschrieben und inszeniert wurde?

Ich habe seit Beginn meiner Karriere mit vielen Regisseurinnen zusammengearbeitet, es macht nur insofern einen Unterschied, als Frauen eben anders sind als Männer. Darüber hinaus würde ich Rollen nicht danach kategorisieren. Aber natürlich hat François Ozon einen besonderen Blick für weibliche Charaktere, er war sehr euphorisch, als er „8 Frauen“ gedreht hat, ein Film, der sich nur um Frauen dreht. Gut, einen Mann gibt es, aber der stirbt (lacht). Er beherrscht die Kunst, Frauen sehr intensiv darzustellen und all ihre Seiten zu zeigen. Gleichzeitig macht er sich über seine Figuren lustig, er stellt sie nicht besser dar, als sie sind.

Über den Film Die hübsche, aber erfolglose Schauspielerin Madeleine Verdier (Nadia Tereszkiewicz) wird im Paris der 1930er-Jahre des Mordes an einem berühmten Produzenten bezichtigt. Auf Anraten ihrer besten Freundin, der arbeitslosen Anwältin Pauline (Rebecca Marder), bekennt sie sich schuldig, obwohl sie das Verbrechen gar nicht begangen hat. Es folgt ein Aufsehen erregender Prozess, in dem Pauline auf Notwehr plädiert und Madeleine prompt freigesprochen wird. Plötzlich ist sie ein Star und wird mit lukrativen Rollenangeboten überschüttet – bis zu dem Tag, an dem eine Zeugin des Verbrechens (Isabelle Huppert) auftaucht, die die Wahrheit unbedingt enthüllen will.

Was ist Odette, Ihre Rolle in „Mein fabelhaftes Verbrechen“, für ein Mensch?

Im Vergleich mit den anderen weiblichen Charakteren ist sie fast anarchistisch angelegt. Sie ist psychologisch nicht sehr vielschichtig, sie ist von einer einzigen Sache besessen: Sie möchte ihr Geld und ihre Karriere zurück, feministische Proklamationen interessieren sie nicht. Sie ist das Klischee einer alten, gemeinen Frau, die von ihrem Selbstbild besessen ist. Ich sage das jetzt alles so im Rückblick, denn während des Drehs habe ich mir darüber ehrlich gesagt wenige Gedanken gemacht. Die einzige Idee, die ich hatte, war, dass sie sehr, sehr schnell spricht, um damit alle um sich herum zum Schweigen zu bringen. Das haben wir vorher mit François Ozon gemeinsam erarbeitet, das kam aus einer Intuition heraus.

Macht es mehr Spaß, einen solch überdrehten Charakter zu spielen oder ist das Handwerk immer das gleiche, egal ob Drama oder Komödie?

Es macht Spaß, aber nicht mehr Spaß. In diesem Fall war es das besondere Vergnügen, dass „Mein fabelhaftes Verbrechen“ ein Ensemble-Film ist. Aber grundsätzlich habe ich immer Spaß bei der Arbeit.

Würden Sie sich als Feministin bezeichnen?

Ich denke jeder, der nicht komplett taub und blind für das ist, was in der Welt passiert, muss automatisch Feminist sein. Natürlich bin auch ich Feministin, aber eher auf eine unbewusste Weise, durch die Art der Filme und die Regisseure und Regisseurinnen, die ich seit Beginn meiner Karriere ausgewählt habe. Welche Frau würde denn von sich behaupten, sie sei keine Feministin?

Es gibt einige, die sich mit der Bezeichnung unwohl fühlen …

Gut, das kann ich wiederum nachvollziehen. Das Label „Feministin“ hat eine gewisse negative Konnotation und steckt Frauen in eine bestimmte Schublade. Ich denke, wir müssen an der Interpretation des Begriffs arbeiten. So wie es jetzt ist, bin ich auch nicht wirklich glücklich damit.

„Mein fabelhaftes Verbrechen“ beschreibt die Filmbranche der 1930er-Jahre, die ungleiche Bezahlung, das Frauenbild und die doppelten Maßstäbe in Sachen Moral. Erkennen Sie diesbezüglich einen Wandel, seitdem Sie zuerst vor der Kamera standen?

Nein, ich finde nicht. Natürlich haben sich die grundsätzlichen Arbeitsbedingungen verändert, aber nicht in Bezug auf meine Rollen. Vielleicht hatte ich aber auch großes Glück. Ich durfte immer schon sehr inspirierende Rollen spielen. Ökonomische Ungleichheit gab es bei manchen Filmen, das stimmt, manchmal musste ich dagegen kämpfen. Ich denke, die Tatsache, dass ich nicht nur Mainstream-, sondern auch viele kleine, unabhängige Filme gedreht und am Theater gearbeitet habe, hat entschieden dazu beigetragen, dass ich für mich ein Arbeitsumfeld kreieren konnte, in dem ich mich wohlgefühlt habe.

Ihre Tochter ist ebenfalls Schauspielerin. Merken Sie, dass sie anders auf die Branche und ihre Arbeitsbedingungen blickt, weil sie einer anderen Generation entstammt?

Ja, natürlich. Es gibt in der jüngeren Generation eine andere Sensibilität für bestimmte Situationen, die zu einem anderen Narrativ führt. Und natürlich haben sie mit vielem recht, es ist gut, dass sich Dinge ändern, aber das ist eine andere Geschichte …