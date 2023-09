Schlauer Schlange stehen Das Mittel gegen Stress beim Warten

Kann das hier mal schneller gehen, wann bin ich endlich dran, was dauert das so ewig?! Die Ferien sind vorbei, die Stadt ist wieder voll, und Schluss ist mit Expressbedienung, direkt zur Kasse gehen oder sofort durchs Drehkreuz. Überall und immerzu wachsen Warteschlangen. Das nervt und stresst und strengt an – und es zeigt den Menschen in zweierlei Hinsicht ihre Grenzen.

Zunächst auf der vordergründigen Ebene: Warten ist erlebte Machtlosigkeit. Es sind externe Faktoren, die Wartezeiten erzeugen, und oft welche, auf die kaum Einfluss genommen werden kann. Seien es die zähen Prozeduren auf Ämtern, die übervollen Praxen, die Terminpläne kippen, die nicht geöffneten Kassen im Supermarkt, der Klimakleber-Stau auf der Straße, die ausgefallenen Bahnen und Busse, die viel zu wenigen Servicekräfte im Restaurant.

Der Umstand des Ausgeliefertseins kollidiert mit dem Streben der Menschen nach Autonomie und Selbstwirksamkeit. Der Warte-Stress ist dabei eine Kopfgeburt, er ist psychisch, nicht physisch, denn faktisch ist man untätig. Besonders in der Warte-Chiffre schlechthin, der Warteschlange, tut man nichts als herumstehen oder herumsitzen.

Menschen können sich beim Warten begegnen – und sie können sich durch das Warten näherkommen. Timo Reuter, Autor von „Warten. Eine verlernte Kunst“

Man könnte sich also entspannen, man könnte die ungeplante Pause positiv besetzen und sich über zusätzliche Mußemomente freuen. Das regt beispielsweise Timo Reuter an, dessen Buch „Warten. Eine verlernte Kunst“ gerade neu rausgekommen ist. „Menschen können sich beim Warten begegnen – und sie können sich durch das Warten näherkommen“, heißt es da.

Timo Reuters Buch „Warten. Eine verlernte Kunst“ (Westend Verlag, 240 Seiten, 18 Euro). © Westend

Reuter beschreibt jenseits von der Warteschlange und ihren Besonderheiten die Entstehung des heute geltenden strengen Zeitempfindens, das erstaunlicherweise besonders von Klöstern geprägt wurde, die ihre gottesfürchtigen Verrichtungen an Uhrzeiten banden und so einen Takt vorgaben. Reuter datiert Startzeitpunkt und -ort für den „Siegeszug der modernen Uhr“ in Europa auf die Zeit um 1300, und zwar in einem norditalienischen Kloster.

Erst kam die Uhr, dann der Pünktlichkeitsstress

Dass Uhrzeiten in der Folge zu Pünktlichkeitsvorstellungen und damit auch zu Terminstress führten, wird niemanden wundern. So gesehen sind die vor-uhrigen Zeiten längst vorbei, in denen „Geduld, Gelassenheit, Beharrlichkeit und auch Langsamkeit in fast allen Hochkulturen Zeichen der Würde, der Klugheit und der Selbstachtung waren“, wie Reuter unter Verweis auf den Wirtschaftspädagogen und Zeitforscher Karlheinz Geißler formuliert.

Heute ist Zeit Geld, und wer rastet, der rostet. Entsprechend sind die Tagesabläufe von Millionen Menschen immer perfekter durchgetaktet und unplanmäßige Stopps immer unwillkommener. Reuter zitiert eine Umfrage von 2016, nach der die hiesige Bevölkerung Wartezeiten als größtes Ärgernis im Alltag wahrnimmt.

Ob warten stresst oder nicht, liegt am Anlass

Doch das ist nicht das ganze Bild. Denn es gibt sie ja, die entspannten Wartenden. Den Unterschied macht der Anlass der Hängepartie. Auf einen lieben Menschen wartet man anders als auf eine freie Zapfsäule, auf die Geburt des Kindes anders als auf das nächste Grün an der Ampel. Bei Timo Reuter heißt es dazu: „Wenn uns das, worauf wir warten, völlig in Beschlag nimmt (…), dann wird die Zeit zweitrangig.“

Voll war’s bei der Langen Nacht der Astronomie auf dem Tempelhofer Feld, aber gemeckert wurde trotz Wartezeiten nicht. © Pedro Becerra/Stageview.de/via Stiftung Planetarium Berlin

Und das lässt sich auch auf Warteschlangen anwenden. Die gibt es in Berlin in der Alltags- und in der Eventversion. Während im Supermarkt schnell „Mal ‘ne zweite Kasse aufmachen!“ gerufen oder Unmut durch Grunzen und Stöhnen signalisiert wird, sah man auf den vielen Festivitäten, die während des Sommers geboten wurden, ganz etwas anderes.

Da standen Menschen höchst geduldig in langen Schlangen vorm Zauberer-Zelt, am Bierwagen oder Bratwurststand, gar vorm Klohäuschen. Das Warten wurde ins Event integriert.

Dass das möglich ist, zeigte wohl kaum etwas besser als die so genannte „MoMA“-Schlange, die sich 2004 anlässlich der aus New York eingeflogenen Ausstellung um die Neue Nationalgalerie kringelte. Trotz der damals begeistert gefeierten Warterei gibt es heute kaum noch Museen oder andere Kultureinrichtungen, die keine Online-Tickets für bestimmte Zeitfenster verkaufen, damit eben nicht gewartet werden muss.

Schange vor dem Club Tresor in Berlin. © imago images/F. Anthea Schaap

Wie auch sonst, ob in Wartezimmern oder im Stau, viel dafür getan wird, das Ohnmachtsgefühl des Nixtunkönnens ud Ausgeliefertseins zu minimieren: ob mit Illustriertenlektüre oder Verzögerungsdauerprognosen.

Und je weniger das Warten als solches wahrgenommen wird, desto umgänglicher bleiben die Menschen. So auch oft bei den Berliner Sommerevents 2023: Keiner maulte, und manche Wartende kamen ins Plaudern. Ganz so, wie Warte-Experte Timo Reuter es sich erträumt.

Warten ohne die Machtlosigkeitstangente ist offenbar gar nicht schlimm. Und die Warteschlange selbst darf als ein seltenes Refugium von Gleichheit gelten. Zwei Argumente für mehr Gelassenheit. Die aber nur selten funktionieren. Also muss – und hier liegt die zweite Grenze des Menschen – der oftmals misslingende Umgang mit Warten wohl als Indiz für eine überschätzte Ratio gelten.

Warten ohne Machtlosigkeitstangente ist gar nicht schlimm

Denn in der Regel wissen die Menschen sehr gut, dass ihre Warte-Aversion, ihr Gezappel und Gezeter die Lage nicht wesentlich verbessern werden, dass sie mit all ihrer Wut und Empörung nur sich selbst immer weiter runterziehen.

Und trotzdem bleiben sie dabei, werden mit den Jahren und Jahrzehnten womöglich sogar noch ungeduldiger. Wo doch im Alter die sinkende restliche Lebenserwartung als limitierender Faktor auf der Zeitachse hinzukommt.

Ein Ausweg aus dem Warte-Stress könnte sein, die Alltagswarteschlange gedanklich in den Eventstatus zu versetzen. Sprich: nicht ärgern, dass nur eine Kasse besetzt ist, sondern sich freuen, dass da überhaupt noch jemand sitzt, dass da keine automatisierte Selbst-Scan-Kasse wartet, und dass der Einkaufswagen gefüllt ist. Nicht ärgern, dass der Bus nicht kommt, sondern sich freuen, dass man unterwegs sein kann. Nicht ärgern, dass man auf dem Amt wartet, sondern sich freuen, dass man bald neue Dokumente in den Händen hält.

Sollte man sich besser freuen, dass da überhaupt noch jemand an der Kasse sitzt?

Das entspräche der Weisheit der Achtsamkeitsapologeten, aber die Abers dieses „Re-Framing“-Ansatzes liegen auf der Hand. Was, wenn man einen Zug verpasst, weil der Bus nicht kam? Was, wenn das Kind vor der Haustür im Regen stehen muss, weil man die Einkäufe nicht schnell genug bezahlen konnte? Was, wenn man seit drei Stunden auf einen Fünf-Minuten-Termin wegen eines neuen Führerscheins wartet?

Irgendwann stimmen die Verhältnisse nicht mehr, und die daraus entstehende Spannung will sich entladen. Also ärgert sich der Mensch eben doch.

Ein anderer Ausweg aus dem Elend des Wartens ist das Smartphone. Einerseits wird ihm und den vielen minutiösen Planungs-Apps einerseits eine Mitschuld an der wachsenden Verdichtung des Heute gegeben. Zugleich ist es aber auch eine Ausstiegshilfe aus den dadurch ausgelösten Aversionen. Es verspricht allgegenwärtige Fluchtmöglichkeiten ins Virtuelle.

Menschen, die ihr Leben mit Blick auf Handydisplay verbringen, haben schon einen eigenen Namen: Smombies, als Mischung aus Smartphone und Zombie. Das ist natürlich lästerlich gemeint, wie auch Timo Reuter das Smartphone rügt. Es vermittle durch seinen „digitalen Sofortismus den Mythos, dass der Aufschub uns nur unnötig von unserem Glück trennt“.

Aber das dürfte zu negativ gedacht sein. Denn der Eindruck besteht, dass Menschen, die bei den geringsten Verzögerungen auf der analogen Ebene in die virtuelle umschalten, auf Warteschlangen weniger aversiv reagieren. Smombies und ihre Artverwandten stehen da einfach und blicken in ihre Geräte. Geht es voran, lassen sie sich mitschieben, stockt es, schauen sie kaum hoch.

Was zu der schon fast philosophischen Frage führt, ob man überhaupt wartet, wenn man sich gar nicht als wartend empfindet? Oder anders formuliert: Wenn Menschen ihr Leben ohnehin weitgehend mit Blick ins Smartphone verbringen, kann es ihnen dann nicht egal sein, wo sie die neuen Mails lesen, Kurznachrichten schreiben, lesen oder löschen, Tweets kommentieren, Videos anschauen, Dating-Vorschläge hin- oder herschieben, Aktien kaufen oder verkaufen? Macht es einen signifikanten Unterschied, ob sie sich damit an der Supermarktkasse, im Behördenwartesaal oder auf dem Sofa beschäftigen?

Theoretisch nicht. Wenn sie sich praktisch darüber aufregen, dann vielleicht als Überbleibsel einer wartefeindlichen Erziehung.

Im Sinne einer an mehr menschliche Zuwendung denkende Anti-Wartestress-Strategie sind die Schlangen-Smombies zwar nicht direkt hilfreich. Aber indirekt befriedet die Versunkenheit ins digitale Paralleluniversum durch ihr regloses Desinteresse an der realen Situation. Sie strahlt gar eine gewisse Erhabenheit aus. Sich von der anstecken zu lassen, kann allein schon hilfreich sein.