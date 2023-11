Schneller fertig mit der Hausarbeit „Mit ein paar Tricks kann man sich viel Arbeit ersparen“

„Das bisschen Haushalt … sagt mein Mann.“ So heißt es im Siebzigerjahre-Schlager von Johanna von Koczian. Nun, die Siebziger sind lange vorbei und inzwischen ist auch vielen Männer bewusst, dass der Haushalt nicht ein „Bisschen“ ist – sondern sehr viel. Haushaltsarbeit wird von vielen Menschen als Bürde, als Zeitfresser empfunden.

Johanna Schaufelberger vom „Kompetenzzentrum für Agrar-, Lebensmittel- und Hauswirtschaft“ in Zürich ist Expertin in diesem Themenbereich. Sie ist überzeugt davon, dass es einen Perspektivwechsel braucht, damit die Arbeit im Haushalt nicht allein als Belastung wahrgenommen wird. Außerdem hat die Schweizerin viele einfache Tipps, wie man das Leben in den eigenen vier Wänden besser organisiert bekommt.