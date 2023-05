Schockierender Fund in Recklinghausen Kinder entdecken Frauenleiche auf Grundschulgelände

Kinder haben am Schulhof ihrer Grundschule in Recklinghausen die Leiche einer jungen Frau gefunden. Die Identität der Toten und die Todesursache seien noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Bei der Toten könne es sich aber wegen des Alters nicht um eine Schülerin der Schule handeln. Wie „Bild“ berichtet, soll die Tote etwa 20 Jahre alt sein.

Die Schüler hätten die leblose Frau am Montagmorgen gegen 7.00 Uhr entdeckt, sagte die Polizeisprecherin. Nach Angaben von „Radio Vest“ sei beim Auffinden nicht auf den ersten Blick zu erkennen gewesen, dass die Person bereits tot war. Offenbar gingen die Kinder davon aus, dass die Frau nur schlafen würde.

Ein Notarzt habe nur noch ihren Tod feststellen können. Notfallseelsorger hätten sich anschließend um die Kinder gekümmert. Wegen der unklaren Situation sei routinemäßig eine Mordkommission eingesetzt worden. Der Unterricht an der Grundschule fiel nach Angaben der Stadt am Montag aus. (mit dpa)