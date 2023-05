Schreckgespenst der Dating-Welt Was ist die Friendzone und wie komme ich da raus?

Sie ist das Schreckgespenst der Dating-Welt: die Friendzone. Schenkt man Männer- und Frauenmagazinen Glauben, dann gibt es kaum etwas Schlimmeres, als mit dem anderen Geschlecht einfach nur so befreundet zu sein. „Die besten Wege raus aus der Friendzone“, „So entkommen Sie der Friendzone-Falle“, „Immer wieder Friendzone? Was du wirklich tun kannst!“, lauten die Schlagzeilen bei GQ, Brigitte und Co.