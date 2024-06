Sechs Jahre im Gefängnis In der Türkei inhaftierter Deutscher Patrick K. aus Haft entlassen

Ein Deutscher ist nach mehr als sechs Jahren Haft in der Türkei aus dem Gefängnis entlassen worden. Patrick K. habe das Gefängnis in Ankara am Sonntag verlassen und befinde sich in Abschiebehaft, sagte seine Anwältin der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Er habe seine Ende 2018 verhängte Haftstrafe wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation abgesessen. Am Mittwoch soll der Gießener demnach nach Deutschland fliegen.

Mit großer Erleichterung hat die Mutter eines des inhaftierten 35-jährigen Deutschen auf die Freilassung ihres Sohnes reagiert. „Ich warte, dass ich meinen Sohn endlich in die Arme schließen kann“, sagte die 59-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Die vergangenen Jahre seien „alles andere als einfach“ gewesen. Ihrem Sohn gehe es soweit gut, sie habe mit ihm telefonieren können, auch einen Videotelefonat habe es gegeben.

Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, der Fall sei bekannt. „Der Betroffene wird von unseren Kolleginnen und Kollegen der Botschaft Ankara konsularisch betreut.“ Zunächst hatte die ARD berichtet, dass der Deutsche das Gefängnis verlassen habe.

Der damals 29-Jährige war türkischen Angaben zufolge im März 2018 im Grenzgebiet zu Syrien in einer militärischen Sperrzone festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, sich der Kurdenmiliz YPG in Syrien anschließen zu wollen. Diese gilt in der Türkei wie die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK als Terrororganisation.

Im Oktober desselben Jahres wurde K. wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation zu mehr als sechs Jahren Haft verurteilt. Seine Mutter bekräftigte, Patrick K. sei damals nur zum Wandern in der Türkei gewesen. „Mein Sohn ist absolut unpolitisch.“

Deutschland, die USA und Europa stufen nur die PKK als Terrororganisation ein. Die YPG ist dagegen ein wichtiger Verbündeter der USA im Kampf gegen die Terrormiliz IS. (dpa)