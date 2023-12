Seit 50 Jahren im Viervierteltakt zur Hölle Wie AC/DC das Evangelium des Rock’n’Roll neu schrieb

Am 31. Dezember 1973 traten Angus und Malcolm Young mit ein paar Kumpels bei einer Silvester-Party in Sydney zum ersten Mal auf. Ihre Rockband sollte Musikgeschichte schreiben – wenn auch niemand so recht erklären kann, wieso.

1 Pure Energie

Die Messe war längst gelesen, als zwei schottische Brüder im November 1973 in Sydney beschlossen, eine Rockband zu gründen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Rock’n’Roll alles gesehen, hatte Led Zeppelin gesehen, nach denen nicht mehr viel kam, und Heavy Metal, diese verdorbene Brut, die vom Blues abgefallen war.

Was wollten die Söhne eines mittellosen Einwanderers, der seine kinderreiche Familie zehn Jahre zuvor aufgrund einer Werbekampagne nach Australien verfrachtet hatte, da noch ausrichten? Doch Malcolm und sein jüngerer Bruder Angus vertrauten auf das orthodoxe Evangelium purer Energie. Am Silvesterabend gaben sie ihr erstes Konzert im Checquers, einem einst angesehenen Nachtklub in Sydney.

Sie schrubbten das übliche Repertoire an Chuck-Berry-, Rolling-Stones- und Beatles-Nummern runter, bis sie im zweiten Teil des Abends zu eigenen Songs übergingen. Darunter „Rock and Roll Singer“, das den Karriereweg deutlich aufzeigte, den die Youngs vor Augen hatten: „I‘m gonna be a Rock’n’Roll star“. Um Mitternacht wurde Angus von seinen Eltern abgeholt, da er als 17-Jähriger an dem sich anschließenden Saufgelage nicht teilnehmen durfte.

2 Harte Arbeit

Auf den rasanten Auftakt folgten turbulente Jahre, in denen die Band abwechselnd ins Studio ging, um an einem Debütalbum zu arbeiten, und dann wieder ihre Drummer und Bassisten feuerte.

Als man mit Bon Scott endlich auch einen geeigneten Sänger gefunden hatte, konnte endlich „High Voltage“ erscheinen, mit dem sich AC/DC international einen Namen machte. Nicht zu früh, wie sich 1977 zeigen sollte, als Punk alles zunichtemachte, was auch nur im Entferntesten an Glamour und Latex erinnerte.

Als man mit Bon Scott (rechts) endlich auch einen geeigneten Sänger gefunden hatte, konnte endlich „High Voltage“ erscheinen. © IMAGO/Avalon.red/IMAGO/Michael Putland / Avalon

Das australische Hardrock-Quintett überstand diese Phase unbeschadet, da es sich als ehrliche Rock’n’Roll-Alternative anbot und keine Mätzchen machte, wenn man einmal von Angus Youngs Angewohnheit absah, in einer verkappten Schuluniform aufzutreten. In der Welt von AC/DC ging es stets um harte Arbeit – sei es im Ringen mit Satan, im Bett oder an der Flasche. „Highway To Hell“ (1979) und „Back In Black“ (1980) wurden zu den am meisten verkauften Rock-Alben aller Zeiten.

3 Testosteron und Dosenbier

Trotzdem ist es im Rückblick rätselhaft, wie eine Musik für verpickelte Provinzler je zu einem Superlativ der Pop-Geschichte werden konnte. Wann fing es an, dass selbst Oberstufenschüler und Studentinnen mit AC/DC-Shirts herumliefen?

Das war wahrlich nicht abzusehen, als die Band mit ihrem Riff-Purismus noch alle in die Flucht schlug, die mehr vom Leben erwarteten als Testosteron und Dosenbier. Ist es die direkte Übertragung von Elektrizität in körperliche Spannung, wie sie von Angus Youngs eruptiven Zuckungen an der E-Gitarre zelebriert wird, die alle in den Bann schlägt? Oder liegt es schlicht daran, dass AC/DC nie etwas anderes darstellen wollen, als sie sind?

Ihrer Anfänge erinnerten sie sich wie alle großen Geschichtenerzähler als Offenbarung: „One night in a club called the Shakin‘ Hand / There was a 42 decibel rockin‘ band / And the music was good and the music was loud / And the singer turned and he said to the crowd: ,Let there be rock‘.“ Und es ward Rock. Erst im Checquers, dann in der Welt.