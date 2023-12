Tagesspiegel Plus Seltsames neues Zeitgefühl : Warum so viele den Glauben an die Zukunft verloren haben

Seit der Corona-Pandemie ist es schwer, in der Welt so etwas wie Kontinuität zu erkennen. Manchen ist gar der Sinn abhanden gekommen, beobachtet Kolumnistin Sabine Rennefanz. Und jetzt?