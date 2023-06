Sie wollen das Altern besiegen Körper eines 45-Jährigen, aber Lungen wie mit 18

„The green giant“, der grüne Gigant. So heißt das Getränk, das Bryan Johnson jeden Morgen zu sich nimmt. Es besteht aus einigen Nahrungsergänzungsmitteln und sogenannten Superfoods: Chlorella-Pulver, Aminosäure-Pulver, Kreatin, Kollagen, Kakaobohnen-Extrakt und Zimt. Dazu nimmt er zwei Dutzend Medikamente in Pillenform ein. Das wiederholt er morgens, mittags, nachmittags und abends.

Bryan Johnson muss eigentlich nicht mehr arbeiten. Mit Techfirmen wie Braintree, einem System für mobiles Bezahlen, hat der US-Amerikaner Milliarden verdient. Dafür hat er nun sein Leben zum Fulltimejob gemacht. Nicht nur für ihn, sondern auch für ein Team aus Ärzten und Forschenden, die ihn beraten, unterstützen und jede seiner Körperfunktionen überwachen.

Bryan Johnson unterzieht sich einem aufwändigen täglichen Programm, darunter Sport und verschiedene Untersuchungen. © Magdalena Wosinska/Montage: Tagesspiegel

Jeden Tag steht er um 5 Uhr auf, macht eine Stunde lang Sport und vollzieht eine aufwändige Zahnhygiene-Prozedur. Jeden Tag isst Johnson exakt 1977 vegane Kalorien, wiegt sich, misst sein Körperfett, seine Körpertemperatur und seinen Blutzuckerspiegel und trägt sieben verschiedene Cremes gegen Sonnenschäden auf der Haut auf. Und jeden Tag trägt er, bevor er in seiner Villa bei Los Angeles schlafen geht – immer zur exakt derselben Zeit – zwei Stunden lang eine Brille mit Blaulichtfilter. Während des Schlafs überwachen Geräte seinen Herzrhythmus und wie viele Erektionen er pro Nacht bekommt. Außerdem unterzieht er sich regelmäßigen Blut-, Stuhl- und Urintests sowie MRT-Scans und anderen aufwändigen Untersuchungen.

Altern ist eine Krankheit, die es zu heilen gilt

Bryan Johnson sagt von sich, er sei der am besten vermessene Mensch der Welt. Das Ziel dieser Vermessungen klingt utopisch: Er möchte das Altern besiegen. Mehr als das – er will es nicht nur aufhalten, sondern umkehren. Johnson, 45 Jahre alt, will den Körper eines 18-Jährigen, innen wie außen. Dafür gibt er nach eigenen Angaben im Jahr zwei Millionen Dollar aus.

Was Johnson macht, ist extrem. Aber er ist bei Weitem nicht der Einzige, der seinen Tagesablauf der Verlängerung seines Lebens unterordnet. Er ist Teil der sogenannten „Longevity“-(Langlebigkeits-)Bewegung, unter der sich Menschen subsumieren, deren Ziel ein möglichst langes, vor allem aber bis zum Schluss gesundes Leben ist. Denn Altern, so sehen es Longevity-Anhänger, ist eine Krankheit, die es zu heilen gilt.

Jeden Tag nimmt Bryan Johnson exakt 1977 vegane Kalorien zu sich – hier offizielle Fotos seiner Diät. © Bryan Johnson

Nach Jahren als CEO, in denen Johnson, wie er sagt, die Nächte durcharbeitete und sich, um dem eigenen Frust und Stress etwas entgegenzusetzen, mit ungesundem Essen vollstopfte, ist sein neuestes Projekt nun er selbst. Es trägt den Titel „Blueprint“ – und Johnson lässt jeden, der möchte, an seinem Selbst-Experiment teilhaben. Auf seiner Website, seinen Instagram- und Youtube-Accounts postet er regelmäßig die neuesten Ergebnisse seiner medizinischen Werte, Videos seiner täglichen oder auch außergewöhnlichen Routinen sowie Rezepte der Gerichte, die er isst, und Links zu Produkten wie epigenetischen Alterstests oder Fitnesstrackern.

Johnson ließ sich Blut seines 17-jährigen Sohnes injizieren

Laut diesen öffentlichen Angaben hat Johnson sein biologisches Alter bereits um 5,1 Jahre reduziert, hat die Lungenkapazität eines 18-Jährigen, den Körperfettanteil eines 16-Jährigen und altert langsamer als der durchschnittliche Zehnjährige.

Aber das ist ihm offenbar nicht genug: Im April führte Johnson mit seinem 17-jährigen Sohn und seinem 70-jährigen Vater einen „intergenerationalen“ Plasmaaustausch durch: Er spendete seinem Vater Blutplasma und bekam welches von seinem Sohn. Ob diese Maßnahme eine verjüngende Wirkung hat, ist wissenschaftlich nicht belegt.

Bryan Johnson spendete seinem Vater Blutplasma und bekam welches von seinem Sohn. © Bryan Johnson/MAGDA WOSINSKA

Viele Longevity-Anhänger nennen sich selbst „Biohacker“. Der Begriff wird allerdings sehr breit gefächert genutzt und beschreibt sowohl Leute, die in Heimlaboren mit der Gen-Schere Crispr-Cas9 an sich selbst oder anderen lebenden Organismen herumexperimentieren (wie in den Netflix-Serien „Biohackers“ oder „Unnatural Selection“), als auch Menschen, die der deutlich weniger spektakulären Praxis nachgehen, jeden Morgen einen „Bulletproof Coffee“ zu trinken, Kaffee mit geklärter Butter, um ihre Körperfunktionen zu „hacken“, also positiv zu beeinflussen.

Die große Gemeinsamkeit liegt vor allem darin, dass es sich um eine Do-it-yourself-Bewegung handelt, deren Akteure nicht unbedingt einen Uniabschluss in Biologie oder Medizin haben; und die ihre Experimente an sich selbst ausprobieren und durch Messungen festhalten – sei es über selbst geführte Tabellen oder Daten in einer Gesundheitsapp.

Viele Biohacker tracken insbesondere ihren Schlaf und ihre Fitnessleistung, oft über einen Smart-Ring, der Herzrate, Puls und Körpertemperatur misst und eine Analyse über die Schlafqualität oder die tägliche Belastungsfähigkeit erstellt. So kann man etwa ausprobieren, welche Faktoren zu besserem oder schlechterem Schlaf führen. Ein wichtiger Teil ist für viele dabei auch, die eigenen Ergebnisse mit denen von anderen Usern zu vergleichen. Hier geht es also nicht mehr nur bei der Arbeit oder beim Sport darum, gut zu performen – sondern auch beim Schlafen.

Sechs einfache Biohacking-Tipps für ein langes Leben: 1. Kalorienrestriktion. Studien haben gezeigt, dass es sich positiv auf den Alterungsprozess auswirkt, etwa zehn bis 15 Prozent weniger Kalorien zu sich zu nehmen als eigentlich benötigt. Auch intermittierendes Fasten soll einen positiven Effekt haben. 2. „Clean eating“. Zucker, viel tierisches Fett, Alkohol oder Rauchen wirken sich negativ auf den Organismus aus. Statt Hochverarbeitetes zu essen, sollte man auf eine ausgewogene Ernährung mit viel frischem Obst und Gemüse, Hülsenfrüchten und pflanzlichen Fetten achten. 3. Schlaf. Guter Schlaf ist für viele Biohacker das A und O eines gesunden Lebensstils. Dafür gilt es, möglichst jeden Tag zur selben Zeit ins Bett zu gehen und aufzustehen. Außerdem zwei Stunden vor dem Schlafengehen kein Blaulicht (vom Smartphone oder Bildschirm) mehr an die Augen kommen zu lassen – etwa durch eine Brille mit Blaulichtblocker. Auch sollte man nicht zu spät noch essen. Wer es genau wissen will, kann mit einem Ring den Schlaf tracken. 4. Nahrungsergänzungsmittel. Viele Longevity-Anhänger schwören auf sie. Aber: Nicht einfach in den Drogeriemarkt gehen und irgendwas kaufen! Ein Mangel an Mikronährstoffen sollte mit der Ärztin mittels eines Bluttests abgesprochen werden. Ein Supplement, das von vielen Biohackern als Langlebigkeitswundermittel gepriesen wird, ist das Antioxidant Resveratrol, ein Stoff, der in der Schale roter Trauben vorkommt. 5. Kältekammer und Eisbaden. Ein kurzfristiges Absenken der Körpertemperatur soll verschiedene positive Effekte auf den Organismus haben – es soll zum Beispiel entzündungshemmend wirken und das Herz-Kreislauf-System stärken. 6. Stress vermeiden. Dauerhafter Stress wirkt sich auf fast alles im Körper negativ aus. Also lieber mal pünktlich Feierabend machen – und sich ab und zu auch die leckere Pasta gönnen, statt immer krampfhaft auf gesunde Ernährung zu achten.

Auch in Deutschland ist die Szene angekommen. Einer ihrer bekanntesten Vertreter ist Max Gotzler. Er organisiert mit seinem Unternehmen Flowgrade das jährlich stattfindende „Flowfest“, ein Treffen für Biohacker und Gesundheitsenthusiasten, bei dem auch verschiedene Health-Tech-Firmen ihre Produkte vorstellen.

Max Gotzler ist Biohacker und hat das Unternehmen Flowgrade gegründet. © PR

Gotzler selbst ist über den Leistungssport zum Biohacking gekommen. „Ich hatte ein Sportstipendium in den USA, und wir hatten dort einen Physiotherapeuten, der uns eine Excel-Tabelle gegeben hat, in der wir unsere Leistungen und Gesundheitsdaten eintragen sollten. Daran konnte man dann sehen, welchen Effekt das Training hat. Das fand ich interessant.“

Mittlerweile seien viele Biohacking-Maßnahmen in seinen Alltag übergegangen. „Ich nehme jeden Tag 50 bis 60 Supplements, gehe ins Sonnenlicht und trinke zwei Gläser Wasser morgens. Aber darüber denke ich gar nicht mehr großartig nach, das gehört einfach dazu“, sagt Gotzler. Auch Natur habe einen positiven Effekt auf die Gesundheit – sei es, in einen Fluss zu springen oder einfach einen Baum anzufassen. „Die besten Biohacks sind eigentlich die günstigsten.“

Ein paar ausgefallenere Aktivitäten praktiziert Gotzler aber schon. Wenn er eine anstrengende Woche habe, gehe er zum Beispiel zum Eisbaden oder in die Überdruckkammer, um seinen Körper zu regenerieren. Neben Schlaf- und Herzratenvariabilitätstracking lässt er regelmäßige Mikronährstoff- und Hormonanalysen durchführen. Dazu schickt er Blut-, Speichel- und Urinproben an einen Anbieter, der diese im Labor auswertet. Die Ergebnisse könne man dann an ein Schweizer Unternehmen schicken, das auf dieser Basis ein personalisiertes Mikronährstoff-Supplement herstellt.

Sein ganzes Leben der Gesundheit unterordnen, wie Bryan Johnson, möchte Gotzler aber nicht. „Man sollte sich nicht permanent unter Druck setzen, alles richtig zu machen – das ist für die Gesundheit auch nicht gut“, sagt er. Außerdem dürfe man nicht vergessen, dass auch ein intaktes Sozialleben eine große Rolle für Gesundheit und Langlebigkeit spiele.

Neben den selbst ernannten Biohackern gibt es auch akademische Forscher:innen, die sich ausgiebig mit dem Thema Langlebigkeit befassen. Der Bekannteste unter ihnen und quasi der Pionier der Longevity-Szene ist David Sinclair. Sinclair ist Biologe und forscht an der Harvard Medical School in Boston an Alterungsprozessen. Er hat ein Buch mit dem vielversprechenden Titel „Das Ende des Alterns“ (Dumont, 2019, 512 Seiten, 26 Euro) geschrieben.

Intermittierendes Fasten, Bewegung, frische Luft – und ein Diabetes-Medikament

Über seine Forschungserkenntnisse spricht er in Ted-Talks, seinem Podcast „Lifespan“ oder in zahlreichen Interviews. Kürzlich ist es ihm und seinem Team zum Beispiel gelungen, altersblinde Mäuse wieder sehen zu lassen – diesen Alterungsprozess bei ihnen also umzukehren. Ob das auch bei Menschen möglich ist, müssen weitere Studien zeigen.

David Sinclair ist Co-Direktor am Paul F. Glenn Center for the Biology of Aging an der US-amerikanischen Harvard Medical School. © Brigitte Lacombe

Sinclair beschäftigt sich nicht nur beruflich, sondern auch privat mit Langlebigkeit. Auch er behauptet, wie Bryan Johnson, an der eigenen biologischen Uhr gedreht zu haben – um ganze zehn Jahre. Der (kalendarisch) 53-Jährige greift dabei auf einen Mix aus neuen Erkenntnissen und alten Weisheiten zurück: Er schwört auf intermittierendes Fasten, bei dem man täglich 16, bestenfalls bis zu 20 Stunden lang nichts isst und so dem Körper Zeit für die Zellerneuerung gibt. Dazu Bewegung, frische Luft, ausreichend Schlaf und gesunde Ernährung – im Grunde also das, was man auch schon von den Großeltern beigebracht bekommen hat.

Dazu schluckt Sinclair aber auch ziemlich viele Pillen: unter anderem Resveratrol, ein Stoff, der in der Schale roter Trauben vorkommt und als einer der großen Anti-Aging-Wirkstoffe gehandelt wird – dabei allerdings nicht ganz unumstritten ist. Außerdem nimmt Sinclair nach eigenen Angaben täglich Metformin ein, ein Medikament, das für eine Krankheit zugelassen ist, die er nicht hat: Typ-2-Diabetes. Metformin senkt den Blutzuckerspiegel. Es habe sich gezeigt, so Sinclair in einem Interview, dass Menschen, die das Medikament einnehmen, deutlich länger lebten – und seltener Herzkreislauferkrankungen oder sogar Alzheimer bekämen. Außerdem sei Metformin ein besonders gut erforschtes Medikament.

Es ist fraglich, ob man das maximale menschliche Alter von 120 Jahren überschreiten kann. Joris Deelen, Forscher am Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns

„Ich würde zum jetzigen Zeitpunkt nicht dazu raten, Metformin zu nehmen“, sagt dagegen Joris Deelen vom Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns. „Es gibt vielversprechende Studien dazu, dass dieses Medikament eine potenziell positive Wirkung auf den Alterungsprozess hat, vor allem bei Modellorganismen. Beweise, dass das auch bei Menschen funktioniert, fehlen aber bisher.“

Bryan Johnson nimmt täglich einen Cocktail aus Nahrungsergänzungsmitteln, Superfoods und Medikamenten zu sich. © Bryan Johnson

Wie alt jemand wird, hängt nur zu knapp 15 Prozent von den Genen ab

Deelen erforscht an seinem Institut, wie langlebige Menschen das Altern scheinbar verlangsamen können. Einen wirklichen Mehrwert für die Wissenschaft sieht er in den Selbstexperimenten von Biohackern wie Bryan Johnson nicht. „Das kann interessante Erkenntnisse bringen. Aber es sind ja nur einzelne Personen. Was bei dem einen wirkt, kann man nicht unbedingt auf alle anderen übertragen“, sagt Deelen.

Außerdem sei es bisher noch sehr schwierig, biologische Gesundheit richtig zu messen. „Viele Leute arbeiten daran, solche Marker für das sogenannte biologische Alter zu erstellen. Aber wir wissen noch nicht, ob sie auch in klinischen Studien standhalten würden. Man sollte also immer vorsichtig mit der Interpretation dieser Daten sein.“

Joris Deelen vom Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns © privat

Dass man den eigenen Alterungsprozess beeinflussen kann, steht laut Deelen allerdings außer Frage: Wie alt jemand wird, hänge nur zu zehn bis 15 Prozent von den Genen ab. Den Rest bestimmen äußere Einflüsse. Auch er sagt, dass bereits recht simple Maßnahmen einen Effekt erzielen: nicht rauchen, nicht trinken, viel Bewegung, soziale Kontakte und gesunde Ernährung. Vor allem die Kalorienzufuhr zu reduzieren, also etwas weniger Kalorien zu sich zu nehmen, als der Körper eigentlich braucht, habe sich als effektiv erwiesen, sagt Deelen.

Allerdings: Den meisten Menschen fällt es eher nicht so leicht, gesund und dann auch noch weniger zu essen. Immerhin ist Übergewicht eine der großen Zivilisationskrankheiten. Geforscht wird deshalb gerade an dem Medikament Rapamycin, das eine ähnliche Wirkung auf den Organismus haben soll wie die reduzierte Nahrungsaufnahme. Beides hemmt das Enzym mTor, das an vielen verschiedenen biologischen Prozessen beteiligt ist, unter anderem dem Zellwachstum.

Das Ziel seiner Forschung sei allerdings nicht, sagt Deelen, Menschen 150 Jahre alt oder älter werden zu lassen, wie es beispielsweise die Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung anstrebt, die bei der letzten Berlin-Wahl angetreten ist. „Es ist ohnehin fraglich, ob man das maximale menschliche Alter von 120 Jahren überschreiten kann.“ Vielmehr gehe es darum, altersbedingte Krankheiten zu vermeiden. „Die Zellen würden dann immer noch altern, man hätte mit 90 nicht den Körper eines 20-Jährigen. Auch sterben würde man immer noch. Aber man wäre bis ins hohe Alter gesund und müsste nicht Jahre oder Jahrzehnte mit schlimmen Krankheiten leben“, sagt Deelen.

Bis ins hohe Alter auch einen jungen Körper zu haben, sei der nächste Schritt. Der aber liege noch sehr, sehr weit entfernt. Man müsste also, aus heutiger Sicht, sehr alt werden, um noch einmal jünger werden zu können.