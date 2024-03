Sinkende Geburtenrate in Deutschland Soll ich wirklich Kinder kriegen?

In einem Raum in Prenzlauer Berg sitzen sich acht Frauen auf Yogamatten gegenüber. Es herrscht angespannte Stille. Noch sind sie Fremde, doch über die kommenden zwei Tage werden sie intimste Dinge miteinander teilen. Die Frauen sind hergekommen, um darüber zu sprechen, was sie derzeit am meisten beschäftigt: die Kinderfrage.