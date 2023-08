Staatsschutz ermittelt in Rostock Unbekannte mähen Hakenkreuz in Rasenfläche

In Rostock haben Unbekannte ein etwa 30 mal 30 Meter großes Hakenkreuz in eine Rasenfläche gemäht. Der Staatsschutz ermittle und bitte Zeugen um Hinweise, erklärte die Polizei in der mecklenburg-vorpommerschen Stadt am Mittwoch.

Das verbotene nationalsozialistische Symbol befand sich demnach auf einem frei zugänglichen Areal nahe dem Rostocker Fischereihafen und wurde den Beamten am Dienstag gemeldet. Die Beseitigung sei „sofort veranlasst“ worden.

Auch in der Landeshauptstadt Schwerin kam es laut Polizei zu einem Vorfall mit Hakenkreuzen. Dort wurden die verfassungsfeindlichen Kennzeichen mit weißer Farbe auf eine sogenannte Bank der Menschenrechte gemalt und am Mittwochmorgen entdeckt. Auch dazu ermittelt der Staatsschutz der Polizei. (AFP)