Stangenware vom Feinsten Brandenburger Schwarzwurzel vom Berliner Meisterkoch

Die Sonne hält sich bedeckt, an einem Dienstag Ende 2022 in Blumberg. Graukalt liegt der Morgen über den Äckern am Rande von Ahrensfelde, 17 Kilometer nordöstlich vom Alexanderplatz. Die Luft sticht einem unter die Handschuhe. Wenn man denn welche trägt.

Maria Natt steckt ihre bloßen Finger in den schwarzen Boden, in dem sie zuvor schon mit einem Spaten zugange war, tastet, gräbt, zieht. „Man muss aufpassen, dass man sie ganz unten erwischt”, sagt sie, „sonst brechen sie ab.”

Wohl erst im 18. Jahrhundert entdeckte man, dass die knorrigen Stängel schmeckten

Dann hält sie eine Schwarzwurzel in den Händen – und man bekommt eine Ahnung davon, warum es so lange gedauert hat, bis die Menschen auf die Idee kamen, in diese knorrigen Stängel zu beißen.

Schwarzwurzeln auf dem Gärtnerinnenhof Blumberg.

Wohl erst im 18. Jahrhundert entdeckte man, dass sich unter der holzigen Schale des mit Löwenzahn und Chicorée verwandten Korbblütlers ein feines, weißes Inneres verbarg, das sogar richtig gut schmeckte. „Austernpflanze” wurde die Schwarzwurzel in England auch genannt, ihrer leichten Süße und erdigen Noten wegen. Mit der Artischocke verglich man sie ebenfalls. „Winterspargel“ trifft es besonders gut, wegen der zarten, cremigen Textur.

Wie wundervoll eine Entdeckung wie die Schwarzwurzel vor 300 Jahren gewesen sein muss, kann man sich heute kaum mehr vorstellen, wo man auch im tiefsten Winter im Super- oder Biomarkt so ziemlich alles findet: Tomaten, Gurken, Zucchini, Paprika, Salate, grüne Bohnen.

Man muss schon kurz die Augen schließen und sich klarmachen, dass all die bunten Früchte einst in der kalten Jahreszeit schlicht nicht denkbar waren. Im Januar gab es: Kohl, Kohl und Kohl. Dazu Lagergemüse wie Zwiebeln, Steckrüben, Sellerie und Karotten.

Wie üppig die Auswahl heute ist, merkt man auch daran, dass viele Märkte überhaupt keine Schwarzwurzeln anbieten. Nur vor Weihnachten haben sie eine gewisse Konjunktur, wie so manche der großen Winter-Leckereien von einst, Feldsalat und Rosenkohl zum Beispiel, sogar Wild.

Wo bekommt man Schwarzwurzel? Am besten auf dem Wochenmarkt Die Schwarzwurzeln aus Blumberg sind bereits ausverkauft. Anderes Gemüse des Gärtnerinnenhofs findet man auf den Kreuzberger Wochenmärkten auf dem Hohenstaufenplatz (Di 12 bis 18.30 Uhr und Sa 9 bis 15 Uhr), am Maybachufer (Di und Fr jeweils 11 bis 18.30 Uhr) am Südstern (Sa 10 bis 16 Uhr) und auf dem Wochenmarkt am Breslauer Platz in Friedenau (Mi und Sa jeweils 8 bis 13 Uhr, Do 12 bis 17 Uhr). Für Schwarzwurzeln schaut man sich einfach bei den anderen Ständen um. Bis Februar bekommt man sie ziemlich sicher.

Gärtnerinnen verstehen mehr vom Geschenk der Natur, das man in dieser zarten Wurzel ruhig sehen darf. „Wenn ich sie im Januar früh aus der Erde ziehe”, sagt Maria Natt, „und sie später in der Pfanne brate – das macht für mich den Unterschied.”

Im Wechsel der Jahreszeiten und der Früchte, die sie hervorbringen, liege ein ganz besonderer Reiz. „Ich merke, wie ich eigentlich nur im Winter Lust auf Wurzelgemüse habe.“ Dass die Schwarzwurzel nicht komplett in Vergessenheit geriet, in der Spitzengastronomie gerade sogar ein kleines Comeback hinlegt, ist Menschen wie ihr zu verdanken.

Maria Natt, Betriebsleiterin des Gärtnerinnenhofs Blumberg, lässt ihre Schwarzwurzeln langsam wachsen.

Schon ihre Ausbildung absolvierte Natt auf dem Gärtnerinnenhof Blumberg, wo zu DDR-Zeiten Zierpflanzen wuchsen und seit 1992 Biogemüse angebaut wird. In den Neunzigern wurden auf dem Hof Stellen explizit für Frauen bezuschusst, sogenannte Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, daher der Name.

Nachdem sie drei Jahre in den USA gearbeitet hatte, übernahm Natt mit ihrer Kollegin Isabel Burmeister die Betriebsleitung. Seitdem arbeiten die beiden an etwas, dem sich immer mehr Gärtnerinnen und Gärtner verschreiben: am „regenerativen” Anbau von Gemüse, im Einklang mit Natur und Jahreszeiten.

Für Pflanzen, die tief wurzeln, ist lockerer Boden ein Segen

Durch alte Techniken, etwa Gründüngung und Fruchtfolge, päppeln sie die durch Jahrzehnte intensiver Landwirtschaft ausgezehrten Brandenburger Böden auf. Ab fünf Prozent Humusgehalt gilt ein Boden als lebendig. Auf den Feldern und in den unbeheizten Gewächshäusern des Gärtnerinnenhofs liegen die Werte heute zwischen drei und acht Prozent.

Schwarzwurzeln im Kühlraum des Gärtnerinnenhofs Blumberg.

Für die Schwarzwurzeln, die besonders tief wurzeln, ist das gesunde, lockere Erdreich ein Segen. Zusätzlich gedüngt werden sie in Blumberg nicht. „Sie wachsen langsam”, sagt Natt, „das schmeckt man”. Mehr Zeit heiße bei Gemüse immer auch: mehr Aroma.

Bei der Zubereitung halte sie es gern einfach. Die Schwarzwurzeln wäscht sie nur, schnippelt sie klein und brät sie in der Pfanne. Sie habe es nicht so mit Rezepten.

Schwarzwurzel, Safran-Hollandaise, Haselnuss (ein Rezept von Vadim Otto Ursus) Zutaten für zwei Portionen für die Haselnüsse eine kleine Handvoll Haselnüsse

ein Spritzer hochwertiges Öl (sehr gutes kalt gepresstes Rapsöl, alt. Olivenöl) für die Schwarzwurzeln etwa 200 g Schwarzwurzeln

je etwas Essig und Salz

ein Schuss Weißwein für die Hollandaise 0,2 g Safran (etwa Brandenburger Safran, über fahlberg-safran.de)

100 g Butter

60 g Eigelb (von etwa drei Eiern)

120 ml Weißwein

Salz Zubereitung Die Haselnüsse mit Haut bei 160 Grad im Ofen etwa 20 Minuten rösten. Abkühlen lassen. Zum Häuten auf ein Küchenhandtuch geben und mit den Fingern zwischen dem Stoff reiben. Haut entfernen, Nüsse wieder ins Handtuch geben und mit einem schweren Topf o.ä. andrücken, bis sie aufplatzen. Mit einem Schuss Öl vermischen. Die Schwarzwurzeln schälen und in Essigwasser zwischenlagern. 3 bis 4 Minuten in Salzwasser kochen, beiseite stellen. Für die Hollandaise den Weißwein um die Hälfte einkochen und abkühlen lassen. Die Butter schmelzen und lauwarm werden lassen. Safran und Eigelb zur Weißweinreduktion geben und alles mit dem Schneebesen oder dem Handrührer im heißen Wasserbad zur cremigen Sauce aufschlagen (bei idealerweise 75 bis 80, auf keinen Fall mehr als 85 Grad, dann würde das Eigelb gerinnen). Butter vorsichtig unterrühren, erst tröpfchenweise, dann im dünnen Strahl. Mit Salz abschmecken. Schwarzwurzeln mit etwas neutralem Öl in der Pfanne über mittlerer Hitze braten, bis sich einige dunkelbraune Stellen gebildet haben. Mit einem Schuss Weißwein ablöschen, Wein komplett verdunsten lassen. Schwarzwurzeln auf einem Teller anrichten, die Hollandaise gleichmäßig über sie verteilen, zuletzt die Haselnüsse darüber geben. Otto Oderberger Str. 56 (Prenzlauer Berg), Do-Mo 18 bis 23 Uhr, 030/5870 5176, otto-berlin.net. Die Schwarzwurzel steht noch bis Februar auf der Karte.

„Ich mochte die Schwarzwurzel schon als Kind”, sagt Vadim Otto Ursus ein paar Wochen später im „Otto”, seinem Restaurant in der Oderberger Straße in Prenzlauer Berg. „Bei uns gab es die als Schulessen, mit Mehlschwitze und richtig weich gekocht”, sagt der gebürtige Ost-Berliner, der auf seinen Nachnamen Henselder verzichtet. „Ich fand das toll, bei mir daheim wurde Gemüse immer eher knackig gegessen”.

Vadim Otto Ursus, Küchenchef im „Otto".

Wie Maria Natt steht der 30-Jährige für ein neues Bekenntnis zur Saison: Eine Reihe Berliner Köche schenken dem Spitzengemüse, das die Brandenburger Produzentinnen ihnen liefern, heute mehr Wertschätzung, als es lange üblich war. Vadim Otto Ursus ist bei der Auswahl seiner Produkte besonders konsequent. Auf den Teller kommt nur, was gerade in der Region wächst, unter anderem in Blumberg, oder vom Küchenteam in der Saison haltbar gemacht wurde. Auf Zitronen, Olivenöl und Pfeffer verzichtet er.

Für ihn als Koch liege der Reiz der Schwarzwurzel in ihrem dezenten, feinen Geschmack – und darin, dass der im Winter so selten sei. „Im Januar, Februar hängen dir die anderen Wurzeln schon ein bisschen zum Hals raus”, sagt er und lacht. Sellerie, Karotten, Pastinaken – tolle Gemüsesorten, klar, aber auch ähnlich, alle ziemlich süß zum Beispiel. Da sei die Schwarzwurzel „doch sehr willkommen”.

Knackige Schwarzwurzeln mit Safran-Hollandaise und Haselnüssen.

In der Küche betreibt der Koch mehr Aufwand als die Gärtnerin. Seine Empfehlung: Die Wurzeln mit einem Stahlschwamm unter Wasser hart abbürsten. So bewahrten sie ihre schöne Form besser als geschält. Ein paar dunkle Stellen dürften dran bleiben, für die natürliche Optik.

Und unbedingt Handschuhe anziehen, der milchige Saft, der austritt, wenn das Fruchtfleisch verletzt wird, klebe einem sonst noch Tage später an den Fingern. „Nicht schlimm, bloß eine ziemliche Sauerei.” Die gebürsteten Wurzeln werden in Essigwasser zwischengelagert, sonst oxidieren sie und verfärben sich.

Der Schwarzwurzel-Teller, der im Winter auf der Karte steht, ist „Otto” pur: minimalistisch, mit voller Konzentration aufs Produkt. Die Stängel werden nur kurz gekocht und anschließend ziemlich scharf in der Pfanne gebraten.

Sehr knackig kommen sie auf den Teller, unter einer Hollandaise, die Säure und Salzigkeit spendet, und gerösteten Haselnüssen, die die nussigen Noten der Schwarzwurzel betonen. Der reichen, cremigen Hollandaise gönnt Vadim Otto Ursus noch etwas Brandenburger Safran, „Fahlberg-Safran“ aus Strausberg bekommt man seit vergangenem Sommer.

Die teuren Narben schenken der Sauce blumige Noten und ihre intensive, orangegelbe Farbe. Eine einfache Hollandaise, vielleicht mit Nussbutter verfeinert, tue es aber auch, sagt der Koch. Und wer die Schwarzwurzel weicher schätze, könne sie gern ein paar Minuten länger kochen.

