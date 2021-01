Morgens um vier auf der Gynäkologie ... werden nicht nur Kinder geboren. Regelmäßig landen dort auch Patient*innen infolge kleinerer und größerer Pannen beim Sex. Chefärztin Dr. Mandy Mangler sagt sogar: "Ich ziehe diese Fälle magisch an". Wie sie als Ärztin darauf reagiert und was sich aus den Unfällen anderer für das eigene Liebesleben lernen lässt, berichtet die Gynäkologin in der neuen Folge des Podcasts "Gyncast".

Außerdem bespricht sie mit den Tagesspiegel-Redakteurinnen Esther Kogelboom und Julia Prosinger, wie sich harmlose Knutschflecke kaschieren lassen oder was nach einer Ladung Sperma im Auge zu tun ist.

Warum denken viele beim Thema "Sexunfall" eigentlich sofort an Dieter Bohlens Penisbruch, fragen sich die drei Podcasterinnen weiter. Wahrscheinlich liegt das daran, dass Vulva und Vagina noch immer zu unsichtbar sind. Erst wenn wir über sie lachen können, sind sie wirklich etabliert, schlussfolgern Mangler und ihre Kolleginnen.

Masturbation mit Staubsaugern

Welche Forschung gibt es neben der bekannten Studie zu Masturbation mit Staubsaugern noch, wie entfernt die Fachärztin in die Vagina gerutschte Schnapsflaschen und warum hat die Feuerwehr einem Berliner Krankenhaus eine Flex gestiftet?

Weshalb werden Vulva und Vagina bei Fingern und Penetration so häufig verletzt - das belegt auch eine australische Studie - und was kann dagegen helfen? Welche Rolle spielt dabei die unterschiedliche Haut, auch Plattenepithel genannt, von Vulva und Penis?

Warum gehört der Begriff Vorspiel abgeschafft und was sollten Paare unbedingt wissen, bevor sie Sexpraktiken wie Peitschen und Fisting ausprobieren oder mit Wachs experimentieren? Welche Pannen können bei Anal- und Oralsex passieren und was haben die Flitterwochen mit Blasenentzündungen zu tun? Hören Sie rein!

Empfehlungen zum Hören und Lesen

Gesammelte Sexunfälle lassen sich hier nachlesen.

Australische Studie zu Verletzungen an Vagina und Vulva.

Die Forschungsarbeit zu Masturbation mit Staubsaugern steht hier.

Analfissuren spielen eine wichtige Rolle in Charlotte Roches „Feuchtgebiete“.

Verantwortlich für Schnitt und Produktion des „Gyncast“: Markus Lücker.

