QL, ATD, SSL, CTG, Rhesus-Faktor, Toxoplasmose und Fundusabstand: Im sogenannten Mutterpass sammeln sich allerlei zentrale Daten für Schwangere. Doch wer nicht gerade zufällig Medizin studiert hat, kommt hier bei einigen Abkürzungen und Fachbegriffen schnell ins Schwitzen. Darum hat sich Gynäkologin Dr. Mandy Mangler das kleine Heftchen mal vorgenommen. Im Podcast erklärt sie Seite für Seite alle Details zum Schwangerenpass.

Mit Tagespiegel-Redakteurin Esther Kogelboom und Anna Kemper vom Zeit-Magazin diskutiert die Ärztin in dieser Folge, warum sogar die finanzielle Situation der angehenden Eltern hier dokumentiert wird und ob das eher übergriffig ist und Schikane oder zwingend notwendig, um mit den richtigen Hilfsangeboten Unterstützung leisten zu können. Zusammen klären die drei Podcasterinnen, wie es eigentlich um den digitalen Schwangerenpass steht und warum dieser zwar nach langer Wartezeit seit diesem Jahr theoretisch bereits genutzt werden könnte, in Wirklichkeit aber momentan nur auf dem Papier existiert.

Außerdem spricht Dr. Mandy Mangler darüber, wo beim Pass noch Verbesserungsbedarf besteht, wie der Schwangerenpass in anderen Ländern aussieht und wie er Müttern in der DDR an langen Einkaufsschlangen helfen sollte.

Von Pubertät, Lust und Verhütung, Kinderwunsch und Kinderkriegen: Der Tagesspiegel-Podcast "Gyncast" ist die völlig unzensierte Sprechstunde mit Frauenärztin Dr. Mandy Mangler. Alle zwei Wochen. Überall dort, wo es Podcasts gibt