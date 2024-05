Terror-Touristen am Grab von Ulrike Meinhof „Wir wollen hier einfach still der Genossin gedenken“

Man sieht sie schon von weitem. Vier Männer, schätzungsweise Mitte 30. Einer mit Trainingsjacke, Sportsonnenbrille und tätowierten Waden, ein anderer mit Adidasshorts, zwei weitere mit Rucksack. Sie haben in Papier eingeschlagene Blumen dabei und laufen Richtung Dreifaltigkeitsfriedhof in Berlin-Mariendorf.

Am Tor angekommen, biegen sie zielstrebig nach links, werden dann aber langsamer. „Irgendwo hier ist es“, ruft einer. Er deutet auf ein Areal im hohen Gras. Vereinzelte Gräber sind zu sehen, einige davon gepflegt, etliche überwuchert. Die Männer verstreuen sich, suchen die Grabsteine ab.

Der Name, den sie finden wollen, lautet Ulrike Meinhof. RAF-Mitbegründerin, linksextreme Terroristin und ehemalige Journalistin. An diesem Donnerstag ist ihr 48. Todestag. Er fällt auf einen Feiertag, auf Christi Himmelfahrt. Meinhof hat mit der ersten Generation der Roten Armee Fraktion mehrere Bombenanschläge verübt. Vier Menschen starben dabei und 41 wurden teilweise schwer verletzt.

Sie war mit daran schuld, dass Menschen in der gesamten Bundesrepublik jahrzehntelang Angst vor linkem Terror hatten. Nachahmer nutzten ihre Kampfschriften, um spätere Attentate und Morde zu legitimieren. Manche, wie Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub werden bis heute gesucht, andere wie Daniela Klette wurden vor Kurzem festgenommen. Und trotzdem gibt es anscheinend noch immer Leute, wie die vier Männer zwischen den Grabsteinen, die Ulrike Meinhof bewundern.

Die Männer sind nicht die Ersten heute

„Gefunden“, ruft einer von ihnen. Es ist der mit den Adidasshorts und vielleicht der Anführer. Er war schon mehrmals hier, erzählt er nebenbei. Zuletzt an Meinhofs Todestags vor zwei Jahren. Seine Begleiter sind zum ersten Mal auf dem Friedhof, hatten deshalb nicht so zielgenau gesucht und eilen nun herbei. Blumen werden ausgepackt, rote Nelken, das Symbol der Arbeiterbewegung. Jeder nimmt welche in die Hand.

Das Grab von Ulrike Meinhof, fotografiert an ihrem 48. Todestag, dem 9. Mai 2024. © Joana Nietfeld

„Wie heißt nochmal dieses Buch über sie?“, fragt einer. „Lieber wütend als traurig“, antwortet ein anderer und es klingt, als ob es das Motto dieser kleinen Trauerfeier werden soll. Als die Reporterin sich als diese zu erkennen gibt, lachen zwei nervös. Der Mann in der Adidashose sagt: „Wir wollen aber nicht mit dir reden, sondern jetzt still der Genossin gedenken.“

Die Männer falten die Hände, schauen zu Boden. Sie sind nicht die Ersten, die heute da sind. Es liegen bereits frische Schnittblumen vor dem Grabstein. Er hat die Form eines Kissens, auf dem Meinhofs vollständiger Name steht: Ulrike Marie Meinhof, darunter: 7.10.1934 bis 9.5.1976. Eine Kerze muss eben noch gebrannt haben, das Wachs ist weich. Ein roter Ahorn wächst rechts neben dem Grab, darauf einige wenige Vergissmeinnicht und vor allem Unkraut.

Ulrike Meinhof hatte sich in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim erhängt, während des da bereits zwei Jahre andauernden RAF-Prozesses. Die anschließende Suche nach einer Grabstätte für Meinhof war für die Angehörigen kompliziert gewesen, denn niemand wollte die Leiche einer Terroristin beerdigen.

Schließlich soll die evangelische Heilig-Kreuz-Gemeinde in Berlin die einzige gewesen sein, die sich bereit erklärte, Meinhof zu bestatten, und zwar auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof in Mariendorf. Ein Friedhof in einem als bürgerlich geltenden Viertel. Meinhof wurde nach ihrem Tod also zurück in das Milieu überführt, aus dem sie zwar stammte, das sie aber zeitlebens entschieden bekämpft hatte.

Die vier Männer haben den Friedhof mittlerweile verlassen. Ein älterer Mann wässert schräg gegenüber das Grab seiner Eltern. Mit polnischem Akzent erklärt er, dass ihn Ulrike Meinhof nicht interessiere, er aber manchmal kleine Gruppen von jungen Menschen dort beobachte. „Die beten dann und sitzen danach im Kreis in der Nähe und rauchen und trinken“, sagt er.

Meinhofs Grabstätte soll zu einem Park werden

Die Ruhefrist von Meinhofs Grab ist bereits 1996 abgelaufen, wurde aber laut Friedhofsverwaltung bis 2026 verlängert. Wer das beantragt hat, darf deren Sprecherin nicht sagen. Einem Zeitungsartikel aus dem Jahr 2007 zufolge ist Meinhofs Schwester Wienke Zietlaff als Nutzungsberechtigte eingetragen. Zietlaff ist jedoch vor mehr als sieben Jahren gestorben. Demnach ist unklar, was in zwei Jahren mit Meinhofs Grab passiert. Ein Teil des Friedhofs soll aber ohnehin perspektivisch bebaut, ein anderer, und das ist der, auf dem sich Meinhofs Grabstätte befindet, zu einem Park umfunktioniert werden.

Die wollen dann ein richtiges Mausoleum für die Frau Meinhof mit Spendengeldern errichten. Stefan Hermann, Steinmetz

Neben dem Friedhofstor hat der Steinmetz Stefan Herrmann eine Werkstatt. Auf die Frage, ob sich bei ihm häufig Menschen nach Ulrike Meinhof erkundigen, antwortet er: „Dauernd“. Zwei- bis dreimal pro Wochen stünden Leute mit der Frage in seiner Tür, „aber das ist ja auch in sämtlichen Touristenführern aufgeführt.“ Herrmann vermutet, dass es sich unter den Neugierigen sowohl um Sympathisanten als auch um Interessierte handelt, die die RAF-Anschläge und Fahndungen in den 70ern mitverfolgten.

Fünf Tage später steht eine neue Kerze auf dem Grab. © Joana Nietfeld

Einige hätten bei ihm auch schon versucht, einen pompösen Grabstein in Auftrag zu geben. „Die wollen dann ein richtiges Mausoleum für die Frau Meinhof mit Spendengeldern errichten“, erklärt Hermann. Allerdings sei das erfolglos, denn den Grabstein könne nur die Nutzungsberechtigte austauschen lassen, also vermutlich die verstorbene Wienke Zietlaff.

Einige Tage später hat sich das Arrangement von Meinhofs Grab wieder verändert. Die Nelken sind weg. Dafür steht nun eine Rose in einer Vase neben dem Grabstein und eine Kerze mit dem Aufkleber „No Prison – No Police“. Außerdem wurde eine neue Pflanze in die Erde gebuddelt, inklusive ihres Plastiktopfs. Daneben liegt eine einsame Zigarettenkippe.

Es gibt eine skurrile Geschichte um das Gehirn von Ulrike Meinhof. Während der Obduktion wurde es ihr ohne das Einverständnis ihrer Angehörigen entnommen und zu Forschungszwecken einem Tübinger Neuropathologen überreicht, der es in einem Beutel mit Formaldehyd aufbewahrte. Nachdem Meinhofs Töchter 2002 davon erfahren hatten, wurde das Gehirn noch im selben Jahr nachträglich beigesetzt. Angeblich im Dunkeln, vor der Morgendämmerung.