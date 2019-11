Klimaaktivistin Greta Thunberg feiert Halloween ohne Kostüm. „Wenn es dazu kommt, wütende Klimawandelleugner zu erschrecken, muss ich mich offensichtlich nicht einmal verkleiden“, schrieb die 16-Jährige in der Nacht zum Freitag (MESZ) auf Twitter. Zuhause feiere sie Halloween nicht, aber sie habe gedacht, sie könne es ja mal versuchen, heißt es in dem Tweet, der sofort viral ging und bisher knapp 100.000 Mal geliked wurde.

Thunberg hält sich seit gut zwei Monaten in Nordamerika auf. Ein Hauptgrund für ihre Reise über den Atlantik per Hochsee-Rennjacht war die für den 2. Dezember geplante Weltklimakonferenz in Chile. Die chilenische Regierung hatte die Konferenz wegen der anhaltenden sozialen Proteste im Land überraschend abgesagt. (dpa)