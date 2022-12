Tischlein deck dich Die neue Leichtigkeit in der Tischkultur

Neulich bei einer Einladung zum Abendessen - eine Freundin serviert ein feines Essen mit Knödeln und Braten - ganz klassisch. Was gar nicht klassisch daher kommt, ist die Tischdekoration. Es gibt kein einheitliches Service. die großen Silbernlöffel sind von einem alten Besteck übrig geblieben, zu klobig zum Essen, aber ideal, um damit Klöße aufzugeben. Über Jahre hat sie bunte Gläser, Teller mit Blümchenmuster und Servietten, die ihr jemand geschenkt hat, gesammelt. Jetzt liegt besagte Freundin mit ihrem Sammelsurium voll im Trend.

Wer den Tisch mit Tellern, Besteck und Gläsern deckt, die nicht perfekt zusammenpassen, hat den Überraschungsmoment auf seiner Seite. Ähnlich wie in der Mode, wo Muster und Materialien wild gemischt werden, ist es jetzt auch auf dem Tisch. So wie auch strenge Sitzordnungen passé sind, sind die Regeln der Tischkultur gelockert. Neues steht neben Altem, bunt gemustertes neben weißem Porzellan, dazu kommt rauhe Keramik.

Das Vorbild für die bunten Gläser war ein barocker Kupferbecher. Die Serie „Alpha“ (ab 35 Euro) entwarf Hans Harald Rath 1952 für Lobmeyr. © J.&L. Lobmeyr

Gerade bei Gläsern gilt: Jeder hat wahrscheinlich einen Schrank voller günstiger Gläser. Da lohnt es sich, auf ein paar besondere Stücke zu sparen. Besonders schöne Produkte macht Lobmeyr aus Wien. Die Gläser sind mundgeblasen und sehr dünn. Dass sie trotzdem stabil sind, führt der Geschäftsführer Johannes Rath bei seinem Besuch bei Andreas Murkudis, der die Gläser in seinem Laden in der Potsdamer Straße verkauft, vor. Er hebt die zarten Wassergläser hoch und stellt sie mit Schwung zurück auf den Tisch. „Das schlimmste was passieren kann, ist, dass die Gläser nur an Weihnachten aus der Vitrine geholt werden und dann kaputtgehen.“ Besser findet er, man benutzt sie jeden Tag.

Die geschwungene Form zeichnet die Weingläser Jospehine der Josephinenhütte aus. © Josephinenhütte

Auch die Weingläser der Josephinenhütte haben eine lange Tradition. Die geschwungene Form der Gläser aus der Serie „Josephine“ soll dabei helfen, dass sich die Aromen des Weins entfalten können. Verspielt sind die Gläser des italienischen Herstellers Ichendorf - auf dem Inneren des Bodens ist eine Figur angebracht. Praktisch ist es auch, so weiß jeder Gast, welches Glas seins ist.

Ein schöner Kontrast dazu ist Geschirr aus Keramik. Krüge aus körnigem Ton, die schwer in der Hand liegen, laufen im Moment feinem Porzellan den Rang ab. Man bekommt sie aus kleinen Werkstätten - wie am Wochenende auf dem Keramikmarkt „Peace out Paradise“ in der Diefenbachstraße 35 in Kreuzberg. Hier stellen mehr als 20 Keramiker:innen aus. Dazu gehört auch Adele Howsen mit ihrem Label nahk Studio. Sie bietet schlichtes Geschirr in Erdtönen an. Der Veranstaltungsort ist sonst Berlins größte Keramikwerkstatt. Hier kann man an der Drehscheibe sein Talent ausprobieren oder Workshops belegen.

Der Krug ist von Adele Howsen. © Adele Howsen/nahk studio

Wer nicht anfangen will, sein Geschirr wild zusammen zu sammeln, kann Vielfalt bei einem Hersteller und sogar in einer Serie finden, wie mit dem opulent gemusterten Service „Oriente Italiano“ der italienischen Porzellanmanufaktur Ginori. In mehr als 50 Farben gibt es das Service „Solid Color“ der deutschen Marke Dibbern. Die großen Tassen für Kaffee oder Tee sind auch einzeln ein gutes Geschenk, das, wenn man es zur Tradition macht, sich zu einem Ensemble auswachsen kann. Und jedes Jahr kommen weitere Farbtöne dazu.

Durch Corona ist die Zahl der Essenseinladungen nach Hause stark gestiegen und damit die Gelegenheiten, nicht nur neue Gerichte auszuprobieren, sondern auch sein Geschirr vorzuzeigen, neue Kombinationen auszuprobieren und durch Einzelstücke zu ergänzen. Jetzt in der Weihnachtszeit kann man mit Tannenzweigen und ein wenig Lametta die nächste Stufe der Tischkultur zünden.

