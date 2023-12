Trailer zu „GTA 6“ Hier sehen Sie die ersten bewegten Bilder zum neuen „Grand Theft Auto“

Der Trailer für das nächste Spiel aus der Reihe „Grand Theft Auto“ ist da – etwas früher als geplant. Die Entwicklerfirma Rockstar stellte das eineinhalbminütige Video für „Grand Theft Auto VI“ schon am Montag (Ortszeit) in Netz.

Eigentlich war der Trailer erst für Dienstag (5. Dezember um 15 Uhr MEZ) angekündigt gewesen. Wegen eines Leaks sei die Veröffentlichung vorgezogen worden, teilte Rockstar auf X, vormals Twitter, mit.

Hier ist der erste Trailer zu „GTA 6“:

Eine Neuheit bei „GTA 6“

„Grand Theft Auto VI“ ist in einer fiktiven Version von Miami angesiedelt, so wie „Grand Theft Auto: Vice City“ von 2002. In dem Trailer kommen rasante Autofahrten, schnelle Motorboote, Strände, Waffen, Krokodile und viele Charaktere vor, darunter auch eine Protagonistin namens Lucia. Letzteres ist ein Novum für die Reihe, bisher war keine weibliche Hauptfigur spielbar.

Wie zuvor bereits durchgesickert war, steht diesmal ein Gangster-Pärchen im Zentrum der Handlung. Man darf sich offenbar auf eine Geschichte in Anlehnung an „Bonnie und Clyde“ einstellen.

Die vergangene Ausgabe „Grand Theft Auto V“ erschien bereits 2013. Nach jahrelanger Wartezeit müssen sich Videospiele-Fans nun noch bis 2025 gedulden, bis „GTA 6“ veröffentlicht wird.

Der Trailer gibt dies als Erscheinungsjahr an, ohne aber einen konkreten Termin zu nennen. Gespielt werden kann „GTA 6“ dann auf den Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X/S. Bisher ist keine Version für den PC explizit angekündigt. Sie könnte aber später kommen. So war es bei vorherigen „GTA“-Spielen.

„GTA 5“ wurde in einem Jahrzehnt mehr als 185 Millionen Mal verkauft. Nach Angaben der Seite „VGChartz“ wurden insgesamt mehr als 410 Millionen Einheiten aller „GTA“-Spiele verkauft. Damit ist „Grand Theft Auto“ sogar erfolgreicher als populäre Spiele-Franchises wie „Fifa“ oder „Tomb Raider“. (dpa/Tsp)