True-Crime-Podcast Tatort Berlin Der Tote im Auto: Wie dumm können Mörder sein?

An einem Donnerstag im Februar entdeckt ein Spaziergänger eine Leiche in einem Waldstück nahe Berlin. Der Tote ist eine Unterwelt-Größe, die auf Berlins Straßen nur „der General“ genannt wurde. Die Ermittler finden bald heraus, dass der General am Vortag in Charlottenburg in einen Kleintransporter stieg. Doch wie genau kam er ums Leben?

In der 29. Folge des Tagesspiegel-Podcasts „Tatort Berlin“ haben Katja Füchsel und Sebastian Leber erneut den Berliner Anwalt Steffen Tzschoppe zu Gast. Der berichtet, wie er damals seinen Mandanten gegen den Vorwurf verteidigte, den „General“ ermordet zu haben.

Entweder sind die Täter Superhirne oder Superhirnis

Am Tattag haben die mutmaßlichen Täter eine Menge Spuren hinterlassen. Die Frage lautet: War der „General“ überhaupt noch am Leben, als Steffen Tzschoppes Mandant das Fahrzeug bestieg? Und wusste er, was passieren würde?

Steffen Tzschoppe erklärt auch, weshalb er in Prozessen den Schöffen auf der Richterbank viel Beachtung schenkt - und wie die Einlassungen von Angeklagten zustande kommen.

Anwalt Steffen Tzschoppe © Foto: TSP/Kseniya Apresian

Tzschoppe ist bereits zum zweiten Mal zu Gast bei „Tatort Berlin“. In Folge 18 berichtete er schon von seiner Tätigkeit als Nebenklagevertreter im Prozess gegen Arafat Abou-Chaker. Dort fungiert er als Anwalt von Rapper Bushido.

