Ungleich verteilte Solidarität im Nahost-Krieg Die Scheuklappen vieler Linker

Kurz nach dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober tauchten in unserer Nachbarschaft in Berlin-Pankow Plakate auf. „Entführt“, lautete die Überschrift. Man sah darauf Gesichter von Frauen und Männern, es waren Schnappschüsse, private Bilder. Es waren Fotos der Geiseln, die von der Hamas gewaltsam in den Gazastreifen gebracht wurden, Babys, Kinder, Großeltern.