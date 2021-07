Mindestens 42 Tote in Rheinland-Pfalz und NRW - dutzende Vermisste in Ahrweiler

Die Zahl der Unwettertoten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hat sich auf mindestens 42 erhöht. Die Polizei Köln korrigierte die Zahl der Toten in der Region am Donnerstagnachmittag auf 20 nach oben. Neben zwei in Köln in einem vollgelaufenen Keller gefundenen Toten seien bislang aus Euskirchen 15 und aus Rheinbach drei Tote gemeldet worden, teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit.

Zuvor hatte auch die Polizei im rheinland-pfälzischen Koblenz für den Raum Bad Neuenahr-Ahrweiler die Zahl der Toten von fünf auf 18 nach oben korrigieren. Ein Polizeisprecher wollte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP keine Angaben machen, wo die zusätzlich gemeldeten Toten gefunden wurden. Er sei gehalten, zunächst nur die erhöhte Zahl der Toten zu melden. In dem Kreis hatten zunächst bis zu 70 Menschen als vermisst gegolten. Diese Zahl dürfte mittlerweile niedriger liegen, sagte der Polizeisprecher.

Zuvor war bereits bekannt geworden, dass im Zusammenhang mit dem Unwetter auch in anderen Landesteilen Nordrhein-Westfalens Menschen starben. In Kamen (Kreis Unna) kam ein 77-Jähriger im einem unter Wasser stehenden Keller seines Hauses ums Leben. In Solingen starb ein 82 Jahre alter Mann nach einem Sturz ebenfalls im überfluteten Hauskeller. Ein 52 Jahre alter Feuerwehrmann kollabierte bei einem Unwettereinsatz im sauerländischen Werdohl und starb trotz Reanimationsversuchen. Wenige Stunden zuvor war in Altena im Sauerland ein Feuerwehrmann bei der Rettung eines Mannes ertrunken. (AFP, dpa)