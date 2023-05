US-Yogastar Jessamyn Stanley Der Stress sitzt in den Hüften

Und als dann die ersten Yoga-Schüler:innen kamen und zahlten und verstanden, dass ausgerechnet sie die Lehrerin ist, da war das Erstaunen groß.

Jessamyn Stanley ist keine Person, die auf den ersten Blick mit Yoga in Verbindung gebracht wird. Was aber eindeutig nicht ihr Problem ist, sondern das aller anderen, die, wenn sie an Yoga denken, grazil ausbalancierte Normschönheiten sehen: weiße, dünne, straighte cis-Frauen mit Körpern, die ohne jede Einschränkung funktionieren.

Jessamyn Stanley, 35 Jahre alt, ist in vielem das Gegenteil. Sie ist schwarz, queer und dick. „Fett“, so sagt sie selbst. Und sie ist Yoga-Lehrerin.