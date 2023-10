Vater von entführter israelischer Familie „Nicht zu wissen, was passiert ist, ist das Schlimmste“

Gilad Korngold, ein älterer Herr mit kahlem Schädel und grauem Bart, sitzt in seinem weiß möblierten Schlafzimmer auf der Bettkante und erzählt am Telefon von dem Morgen, der ihm den größten Teil seiner Familie nahm. Sein Haus steht in Gvulot in Südisrael. Er gehört wie die meisten Kibbuz-Bewohner zu den linksliberalen Israelis und arbeitet in der IT-Branche. Das Reden an diesem Morgen hält ihn davon ab, verrückt zu werden, sagt er. Ein Protokoll.

„Es ist normal, dass wir Raketen hören, die vom Gazastreifen abgefeuert werden. Selbst im Kibbuz Gvulot, das zwölf Kilometer von der Grenze entfernt liegt, haben wir uns an den Lärm gewöhnt. Meine Frau und ich zogen vor fünf Jahren hierher, weil es uns sicherer erschien, als direkt an der Grenze zu wohnen, wo alle drei bis vier Monate heftige Kämpfe ausbrechen. Die Armee hat dort Panzer zusammengezogen, die Richtung Rafah in Gaza feuern. Es ist kein Vergnügen, neben einem Geschütz zu wohnen, dessen Salven jeden Gegenstand im Haus in die Luft hüpfen lassen. Also haben wir etwas mehr Ruhe gesucht.

Meistens ebben die Kämpfe nach wenigen Tagen wieder ab, weil man sich auf irgendwas geeinigt hat.

Der entführte Investmentberater Tal Korngold bei einem Familienausflug © privat

Am Freitagmorgen um 6 Uhr waren ungewöhnlich viele Raketen zu hören. Das beunruhigte mich. Da ich wusste, dass mein Sohn Tal mit seiner Familie zu den Schwiegereltern ins Kibbuz Be’eri gefahren war, rief ich ihn an. Doch ich erreichte ihn nicht. Kurz darauf versuchte ich es bei dem Vater seiner Frau und der reichte das Mobiltelefon an Tal weiter. Sie seien im Schutzraum, sagte er, einem sicheren Versteck innerhalb des Hauses, dessen schwere Granittür und Wände Beschuss standhalten und der von außen nicht zu öffnen ist. Und ich bat Tal, dort unbedingt auszuharren. Das würden sie, meinte er.

Seine Frau Adi war bei ihm, ebenso die gemeinsamen Kinder Nave, 8, und Yahel, 3, sowie Adis Eltern Avshalom und Shoshan. Sechs Personen. Tal, der als Finanzberater im Norden arbeitet, hatte eine Pistole bei sich. Ich bin mir sicher, dass sie sich strikt an das Protokoll für solche Situationen hielten. Nämlich in dem Sicherheitsraum zu bleiben, bis Hilfe eintrifft. Dann brach der Kontakt um kurz vor 11 Uhr ab. Sie hatten sicher verstanden, dass draußen ein Krieg tobte.

Der Moment, da Hamas-Kämpfer mit einem Pkw die Zufahrt nach Be’eri erreichen. Ein Terrorist eröffnet das Feuer auf die Sicherheitsleute des Kibbuz. © REUTERS/South First Responders via Telegram

Das Kibbuz Be’eri ist das größte in der Region mit 1200 Bewohnern. Viele Kinder und Jugendliche darunter. Von der Grenze liegt es nur 1,5 Kilometer entfernt. Man kann die Häuser Gazas sehen. Zuweilen dringen auch einzelne Attentäter durch die Befestigungsanlagen. Deshalb hat jedes Kibbuz eine Truppe aus etwa 40 Bewohnern, die bewaffnet sind und die Verteidigung der Siedlung übernehmen, bis die Armee eintrifft. Aber wie sollten sie sich diesmal gegen Terroristen wehren, die sich mit voll beladenen Pickup-Fahrzeugen näherten, gut munitioniert waren und wie eine Armee vorgingen.

Er habe keine Leichen entdeckt, sagte der Freund

Wir wissen, dass sie zunächst jeden töteten, dem sie begegneten. In Kfar Aza sollen mehr als 40 Kinder von ihren Eltern getrennt, umgebracht und teilweise enthauptet worden sein.

Es war schrecklich, all die Nachrichten aus den Kibbuzen zu erhalten. Wir lasen, dass Terroristen sie angreifen , dass sie umgebracht würden, dass sie verbrennen. Selbst als die Armee endlich in Be’eri eintraf, war sie stundenlang in schwere Kämpfe verwickelt.

Ich bat einen befreundeten Offizier der Armee, nach meiner Familie zu sehen. Er versprach, es zu tun, sobald die Kämpfe beendet seien. Schließlich schickte er mir ein Video von dem Haus. Das Innere war ausgebrannt. Doch er habe keine Leichen entdeckt, sagte er.

Als Tal Korngold entführt wurde, waren seine Frau Adi Korngold und die beiden Kinder Yahel (3) und Nave (8) bei ihm. © privat

Ich kann mir die Sache nur so erklären, dass die Familie so lange im Schutzraum ausharrte, bis Qualm oder Hitze sie ins Freie trieb. Sie müssen sich ergeben haben.

Nicht zu wissen, was passiert ist, ist das Schlimmste. Nachts heule ich bitterlich vor Verzweiflung. Mein Verstand sagt mir, dass ich optimistisch bleiben sollte. Ich rief in den folgenden Tagen immer wieder Avshaloms Telefon an. Es war besetzt. Bis auf einmal eine arabische Stimme antwortete und sagte: ‚Gilad Shalit asa.‘ Avshalom war also nach Gaza verschleppt worden wie der israelische Soldat, den die Hamas gegen 1000 ihrer Kämpfer eintauschte.

Über Tals Verbleib erfuhren wir von einem Nachbar aus Be’eri. Er, seine Frau und die junge Tochter waren ebenfalls als Geiseln genommen und in ein Fluchtauto gezerrt worden, mit dem die Kidnapper nach Gaza entkommen wollten. Doch sie trafen auf israelische Soldaten und kehrten um. Wie in Be’eri, so berichtete es der Mann, sei Tal, den er kannte, mit gefesselten Händen auf die Ladefläche des Pickups gezerrt worden. Danach setzte die Bande ihre Fahrt fort.

Als sie abermals auf Soldaten traf, eröffneten die Terroristen das Feuer, und der Mann nutzte das Chaos, um aus dem Auto zu springen und zu entkommen.

Sie werden als Geiseln tief im Untergrund versteckt

Schließlich entdeckte ich Tal in einem Video, dass die Hamas-Terroristen mit ihren Geiseln in Gaza zeigt. Ich konnte meinen Sohn am T-Shirt erkennen. Ich bin mir also sicher, dass er überlebt hat. Von dem Rest der Familie, von Adi und den beiden Kindern, weiß ich nichts. Allein in Be’eri hat man 125 Tote gefunden, zehn Prozent der Bevölkerung. Wir müssen abwarten, was die Identifizierung ergibt.

Sobald ich erfuhr, dass Tal zu den Entführten gehört, rief ich bei der österreichischen Botschaft an, denn wir haben vor einigen Jahren österreichische Pässe erhalten. Meine Mutter ist in Wien geboren und sie blieb ihr Leben lang Österreicherin. Man versprach mir, sich um den Fall zu kümmern. Die Botschaft rief mich gestern zweimal zurück. Als es darum ging, ein Passfoto von Tal zu besorgen, dauerte es keine fünf Minuten, bis sie es hatten, während man für sowas in diesem Land ewig braucht. Ausländische Regierungen haben die Möglichkeit, mit der Hamas in Verhandlungen zu treten.

Ob ich glaube, dass Tal freigelassen wird? Die Hamas ist sehr professionell darin, Menschen als Tauschobjekte zu verwenden. Niemand kann besser mit Menschen handeln als sie. Sie werden die Geiseln tief im Untergrund verstecken, wie sie es so oft getan haben. Jedenfalls hoffe ich das. Sobald die Köpfe der Hamas sich in Gefahr fühlen, wird man Frauen und Kinder an den Fenstern sehen.“