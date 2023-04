„Vielleicht solltest du einfach mal weinen“ Sind Tränen ein Echtheitszertifikat für Kummer?

Gibt es bei Kummer die eine richtige Reaktion? Die Frage kam kürzlich in meiner Sportgruppe auf. Da erzählte eine Frau, wie sie in ein tiefes Loch gefallen sei, als ihr Freund die fast 20 Jahre währende Beziehung für sie überraschend beendete. Dass sie total erschlagen davon gewesen sei und sich in Arbeit und in den Sport geflüchtet habe. Und in eine Psychotherapie.