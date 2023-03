Reisen, Lernen, Schwitzen Wie VR-Brillen unser Leben besser machen

Das Kanu gleitet durchs glasklare Wasser. Links und rechts des Flusses steht dichter, tiefgrüner Regenwald, die Sonne scheint durch die Baumkronen, mit der Hand kann man einzelne Blätter aus dem Wasser fischen. Plötzlich ertönt ein lautes Knirschen, die Bäume neigen sich zur Seite – und aus dem Grün bricht ein turmhoher Dinosaurier hervor. Nur knapp verfehlen seine dicken Säulenbeine das Boot, während er gemächlich den Fluss überquert – und wieder im Dschungel verschwindet.

Die nervenaufreibende Szene stammt aus einem Computerspiel. Es heißt „Horizon Call of the Mountain“ und ist so etwas wie das Zugpferd des neuen Virtual-Reality-Headsets „Playstation VR2“ von Sony. Die PS VR 2, so der Kurztitel, ist im Februar weltweit auf den Markt gekommen – und sorgt dafür, dass Virtual Reality weiter an Bekanntheit gewinnt.

Robo-Dino voraus! Szene aus „Horizon Call of the Mountain“. © PR

In „Horizon Call of the Mountain“ erkundet man eine Berg- und Dschungelwelt, die von gewaltigen Roboter-Dinosauriern bevölkert ist; man kämpft mit Pfeil und Bogen oder hangelt über schwindelerregende Abgründe. Die PS VR2 sitzt dabei wie eine Skibrille vor den Augen, ein hochauflösendes Display zeigt zwei parallele Bilder, die das menschliche Gehirn zur Illusion einer dreidimensionalen Welt zusammensetzt.

Um die PS VR2 nutzen zu können, braucht man eine Fläche von mindestens vier Quadratmetern. © Sony Interactive Entertainment

Anders als bei herkömmlichen Computerspielen fühlt man sich mitten ins Geschehen hineinversetzt, kann sich per Kopfdrehung umblicken und mithilfe der Controller kämpfen, klettern oder Gegenstände emporheben. Ein bisschen so wie in Steven Spielbergs Science-Fiction-Film „Ready Player One“ – oder wie in der TV-Serie „Peripherie“ beim Streaming-Dienst Amazon Prime. Um die Brille nutzen zu können, braucht man zu Hause eine Fläche von mindestens vier Quadratmetern – auf der dann per Umgebungs-Scan ein „virtuelles Gehege“ eingerichtet wird, in dem man sich frei bewegen kann.

Die Hardware ist teuer – doch das ändert sich langsam

So weit, so futuristisch. Allerdings ist die PS VR 2 bei weitem nicht die einzige Virtual-Reality-Brille auf dem Markt. Besonders beliebt ist bei Privatnutzern die Quest 2 von Facebook-Mutterkonzern Meta, die sich Schätzungen zufolge weltweit rund 15 Millionen Mal verkauft hat; das Folgemodell Quest 3 soll noch dieses Jahr erscheinen.

Ein weiterer Anbieter ist die Firma Pico aus dem chinesischen Konzern Bytedance (TikTok), die in Deutschland kürzlich das Headset Pico 4 veröffentlicht hat. Alle diese VR-Brillen sind nicht gerade günstig: Die Quest 2 und die Pico 4 kosten in der Basisversion gut 400 Euro, die PS VR2 sogar 600 Euro. Während Quest 2 und Pico 4 kabellos funktionieren, muss die PS VR2 per Kabel an eine Playstation 5 angeschlossen werden – die dann allerdings auch eine besonders schöne VR-Grafik berechnet. Das Kabel kann sich im Wohnzimmer indes als Stolperfalle erweisen.

Handgesteuert. Die Controller der PS VR2. © Sony Interactive Entertainment

Virtual Reality ist nun keine wirklich neue Technologie: Schon in den neunziger Jahren erschienen erste, klobige Headsets, die damals noch sehr viel teurer waren. Dass VR lange ein Nischendasein fristete, hat mehrere Gründe: Die hohen Hardware-Kosten, der geringe Tragekomfort, die „Motion Sickness“ (manchen Nutzern wird recht schnell übel) – und die Tatsache, dass es an spektakulärer Software haperte.

Doch das ändert sich nun: Die Geräte werden günstiger und schlanker, die VR-Apps immer komfortabler und vielseitiger. Blockbuster wie „Horizon Call of the Mountain“ mögen derzeit im Mittelpunkt stehen – doch daneben gibt es inzwischen unzählige Games und Apps für den Alltagsgebrauch. Ein Überblick.

Fitness

In Pandemiezeiten erlebte VR-Sport einen signifikanten Aufschwung: Fitnessstudios waren geschlossen, die Menschen trainierten stattdessen zu Hause – und nutzten dafür auch verstärkt ihre Virtual-Reality-Headsets. Mittlerweile gibt es ein beeindruckendes Angebot an Sport- und Fitness-Apps.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Man kann zu treibender Musik im virtuellen Fitnessstudio schattenboxen, aber auch übers Internet mit anderen VR-Nutzern in den Boxring steigen. Es gibt Tennis, Tischtennis und Squash, außerdem Bowling, Klettern, Bogenschießen, Football und Baseball. Wer will, kann in einem virtuellen Club die Tanzfläche beackern oder sich bei Tai-Chi und Meditationsübungen im virtuellen Park entspannen. Ganz raffiniert ist die App „VZfit“, die das heimische Ergometer per Bewegungssensor einbindet: So kann man beispielsweise virtuell die Tour de France nachstrampeln oder quer durch die USA radeln.

Das mit Abstand beliebteste Fitness-Spiel ist allerdings „Beat Saber“: Bei dem Rhythmus-Game gilt es, heranfliegende Klötzchen im Takt der Musik mit Laserschwertern zu zerteilen. Das erweist sich als durchaus schweißtreibend – und versetzt Nutzer in einen regelrechten Flow.

Beste Apps Beat Saber, Eleven Table Tennis, Thrill of the Fight, Dance Central, The Climb 2.

Reisen

Auch diese App-Kategorie kam in der Pandemie groß raus. In Zeiten eingeschränkten Reisens nutzten immer mehr Menschen virtuellen Tourismus, um ihr Fernweh zumindest ansatzweise zu stillen. Oder sogar künftige Reisen zu planen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die wohl bekannteste App dieser Art ist „Google Earth VR“: Per Suchfunktion teleportiert man sich an einen nahezu beliebigen Ort rund um den Globus, ob nun den Times Square in New York, die Pyramiden in Gizeh oder die Ruinenstadt Machu Picchu. Dort kann man dann nach Herzenslust umher pirschen – wobei die Umgebung statisch ist, weil Google sie aus Satelliten- und Street-View-Daten zusammensetzt. Die App „Wander“ funktioniert ähnlich, ist aber komfortabler zu bedienen und hat Zusatzfeatures wie virtuelle Sightseeing-Touren.

Sie wollen ganz nach oben? „Everest VR“ macht es möglich. © PR

Darüber hinaus gibt es Apps, die ganz bestimmte Reiseziele in den Fokus stellen: zum Beispiel den Mount Everest, diverse Nationalparks oder den Mond. Ja, richtig gelesen: In VR lässt sich die erfolgreiche, aber technisch äußerst heikle Mondmission aus dem Jahr 1969 nachempfinden – vom Raketenstart bis zum berühmten „großen Schritt für die Menschheit“.

Beste Apps Wander, Google Earth VR, Everest VR, National Geographic VR, Brink, Apollo 11.

Action-Games

Ein zünftiger Action-Film kann ja ganz nett sein. Aber wäre es nicht großartig, selbst in die Rolle einer Action-Heldin zu schlüpfen? VR-Apps wie das eingangs erwähnte „Horizon Call of the Mountain“ bieten genau das: adrenalingetränkte Abenteuer, in denen man fantastische Landschaften erkundet, Schätze hebt und Bösewichte besiegt. Lange waren solche epische Abenteuer auf VR-Brillen eher die Ausnahme, einfach deshalb, weil ihre Produktion sehr aufwändig und teuer ist.

Abenteuer im Mäuse-Wunderland: „Moss: Book II“. © PR

Inzwischen gibt es aber einige Action-Adventures, die stundenlangen, abwechslungsreichen Spielspaß versprechen – im Star-Wars-Universum, in einem Mäuse-Wunderland, der Zombie-Apokalypse oder in einem dystopischen Überwachungsstaat. Manche dieser Welten lassen sich sogar gemeinsam mit anderen VR-Nutzern erkunden.

Beste Apps Horizon Call of the Mountain, Vader Immortal, Half Life: Alyx, Moss: Book II.

Gesellschaftsspiele

Wer es ein bisschen ruhiger mag, kommt in VR ebenfalls auf seine Kosten. Sehr entspannend ist beispielsweise „Walkabout Mini Golf“, das extravagante Schauplätze (Unterseeboot, Raumschiff, babylonische Gärten etc.) und unterschiedliche Schwierigkeitsstufen bietet.

Zum Entspannen: „Walkabout Mini Golf“. © PR

Der Clou: Hier können sich bis zu vier Spieler:innen online vernetzen – und dann, eifrig fachsimpelnd, ein paar Runden spielen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Ein ähnliches Gefühl von Nähe bietet die App „Demeo“: Hier sitzt man zu mehreren rund um einen virtuellen Spieltisch und zieht Fantasy-Figuren durch monsterverseuchte Kerker und Katakomben – der kultige Hobbykeller aus der TV-Serie „Stranger Things“ lässt grüßen!

Beste Apps Walkabout Mini Golf, Demeo, Cook-Out: A Sandwich Tale, Rec Room, Tetris Effect: Connected.

Lernen und arbeiten

VR kommt bereits in etlichen Berufsfeldern zum Einsatz, ob nun in Architektur, Medizin oder Ingenieurswesen. Wer sich als Privatperson mit Virtual Reality weiterbilden möchte, findet ebenfalls jede Menge spannender Lern-Apps und Simulationen. Wer etwa bei Präsentationen unter Lampenfieber leidet, kann solche Situationen mit „VirtualSpeech“ trainieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Andere Apps simulieren Alltagssimulationen, um unser Fremdsprachenwissen zu testen. Darüber hinaus gibt es jede Menge VR-Anwendungen, die ganz gezielt Wissen vermitteln – etwa aus Astronomie, Anatomie oder Geschichte. Zudem gibt es virtuelle Co-Working-Spaces wie „Horizon Workrooms“ oder „Spatial“, in denen sich Arbeitskolleg:innen in Avatar-Form treffen. Wobei das bisweilen etwas albern wirkt.

Beste Apps VirtualSpeech, Mondly, Titans of Space Plus, Unimersiv, The Body VR.

Kunst und Kultur

Sie wollen sich kreativ austoben? Auch hier hat Virtual Reality einiges zu bieten. In „Tilt Brush“ beispielsweise entstehen leuchtende, begehbare Gemälde – das Ganze ist eine Art Photoshop in drei Dimensionen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Wieder andere Apps haben sich auf Töpferei oder Skulpturen spezialisiert, die man auch teilweise gemeinsam bearbeiten kann. Selbst Graffiti-Künstler:innen können in VR nach Herzenslust Wände vollsprühen, ohne gleich Ärger mit dem Ordnungsamt zu bekommen. Auch wer Kunst einfach nur genießen will, wird in VR bald fündig: Mittlerweile gibt es zahlreiche Museen, die ihre Exponate virtuell präsentieren – und auch Bands, die virtuelle Konzerte geben.

Bei „Kingspray Graffiti“ brauchen Sprühende keine Angst vor dem Ordnungsamt haben. © PR

Beste Apps Tilt Brush, Vermillion, SculptrVR, Kingspray Graffiti, Soundscape VR.

Über den Tellerrand blicken

Wie fühlt es sich an, in einem Kriegsgebiet zu leben? Wie manifestiert sich eine Psychose? Und wie lebt es sich in einer Isolationszelle von wenigen Quadratmetern Grundfläche? Virtual Reality erhebt nicht den Anspruch, diese Erfahrungen eins zu eins abzubilden – das wäre einfach nur vermessen. Und doch lässt die immersive Kraft solcher Apps zumindest ansatzweise erahnen, wie sich Betroffene in solchen Lebenssituationen fühlen. Ein exzellentes Beispiel ist „Anne Frank House VR“: Das originalgetreu eingerichtete Hinterhaus, in dem sich das jüdische Mädchen zwischen 1942 und 1944 vor den Nazis versteckte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Beste Apps Anne Frank House VR, Goliath, Home after War, Travelling while Black, Notes on Blindness.

Hinweis: Nicht alle genannten Apps sind auf allen VR-Geräten verfügbar. Zudem wird die Nutzung von Virtual Reality erst ab einem Alter von 13 Jahren empfohlen, weil Kinderaugen und -gehirn das räumliche Sehen erst lernen müssen – VR kann hier zu Beeinträchtigungen führen.

Zur Startseite