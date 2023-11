„Vor ein paar Tagen hat mich der Beschuss im Bus erwischt“ Vier Bewohner über ihren Alltag in der Frontstadt Cherson

Die Stadt Cherson am Fluss Dnipro in der Ostukraine wurde gleich zu Kriegsbeginn von der russischen Armee besetzt und blieb es acht Monate lang. Vor einem Jahr wurde die Stadt zurückerobert, Putins Soldaten wichen in Richtung Süden auf das linke Flussufer zurück. Kurz danach begann Russland, Cherson gnadenlos zu beschießen. Vier Einwohner erzählen, wie sie es schaffen, unter diesen Bedingungen zu leben – und warum sie trotz allem in der Stadt bleiben.