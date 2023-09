Vorsicht, dieses Gespräch erweitert das Bewusstsein! Norman Ohlers Geschichte des LSD – von der „Wahrheitsdroge“ zum Demenz-Mittel

Herr Ohler, Ihr Buch „Der totale Rausch“ handelte von der Drogensucht Hitlers und der Entwicklung synthetischer Drogen. Nun schreiben Sie in „Der stärkste Stoff“ über die Geschichte und Gegenwart von LSD. Was hat Sie gereizt, sich psychedelischen Substanzen zuzuwenden?

Bei meinen Recherchen über den Missbrauch von Pervitin, also Methamphetamin, im Zweiten Weltkrieg stieß ich in Archiven des ehemaligen KZ Dachau auf Hinweise, dass die Nazis auch mit halluzinogenen Stoffen an Häftlingen experimentiert haben – nämlich um herauszufinden, ob es eine „Wahrheitsdroge“ gebe. Dem bin ich jetzt in meinem neuen Buch nachgegangen, da mich solche Stoffe persönlich schon seit einigen Jahren interessieren.