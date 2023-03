Wahl nach der absurden Ära Feldmann Frankfurt sucht den Weg aus dem ewigen Kleinklein

Es war ein denkwürdiger Tag, als das Volk sein Stadtoberhaupt aus dem Rathaus der früheren Reichsstadt Frankfurt am Main verbannte: Nach einem einmaligen Bürgerentscheid wurde Oberbürgermeister Peter Feldmann am 11. November 2022 aus seinem Amt entlassen.

Nach Monaten des politischen Stillstands werden die Frankfurter:innen an diesem Sonntag respektive in der Stichwahl am 26. März über die Nachfolge des Mannes entscheiden, der der Oberbürgermeister mit der längsten Amtszeit in der Geschichte Frankfurts werden wollte.

Doch eine Reihe von mehr oder weniger skandalösen Vorkommnissen hatte Feldmann über einen längeren Zeitpunkt hinweg in Ungnade fallen lassen. Erst war es seine Arroganz, die Vorliebe fürs Rampenlicht, die den einstigen SPD-Hoffnungsträger zum Feindbild in den eigenen Reihen sowie den Medien werden ließ. „Sonnenkönig“ tauften ihn die Grünen noch während seiner ersten Amtszeit. Ein Spitzname, der sich fest etablieren sollte.

Die (Ab-) Wahl Am 6. November 2022 entschieden die Frankfurter:innen per Bürgerentscheid nach einer Reihe von Skandalen über die Entlassung von Oberbürgermeister Peter Feldmann; am 11. November endete die zehnjährige Amtszeit des Sozialdemokraten. Am 5. März 2023 respektive in der Stichwahl am 26. März entscheidet sich nun seine Nachfolge. Zur Wahl stehen 20 Kandidierende, mehr als je zuvor. Peter Feldmann (SPD) vor dem Landgericht. © dpa/Arne Dedert/Pool

2019 dann der Vorwurf der Korruption: Feldmann soll seine Beziehungen zur SPD-nahen Arbeiterwohlfahrt (AWO) genutzt haben, um seiner Lebensgefährtin und späteren Ehefrau eine Anstellung mit übertariflichem Gehalt zu ermöglichen. Außerdem soll er Einfluss auf die Vergabe von städtischen Verträgen zugunsten der AWO genommen haben. Im Gegenzug habe die AWO-Geschäftsführung ihre Mitglieder aufgerufen, für Feldmanns Wahlkampf zu spenden.

Doch am Ende war es wohl vor allem ein Fauxpas gegenüber der Eintracht Frankfurt, der ihn das Amt kostete: Im Mai 2022 holte der Fußballverein erstmals seit 40 Jahren den Europapokal, und im Moment des größten Triumphes grabschte der OB Trainer Oliver Glasner und Kapitän Sebastian Rode den Pokal aus den Händen.

Ronja Merkel berichtete mehrere Jahre als Chefredakteurin eines Frankfurter Stadtmagazins über die dortige Kommunalpolitik. 2021 wechselte sie kurzzeitig selbst in den „Römer“, als Büroleiterin der Digitalisierungsdezernentin. Beim Tagesspiegel leitet sie die Berliner Kultur.

Als kleines Sahnehäubchen auf der Skandaltorte tauchte wenig später ein Video auf, in dem Feldmann per Durchsage einem vollbesetzten Flugzeug verkündete, die Flugbegleiterinnen hätten ihn „hormonell außer Gefecht gesetzt“.

Am 23. Dezember 2022 wurde Peter Feldmann vor dem Frankfurter Landgericht wegen Vorteilsnahme in zwei Fällen verurteilt. Davor lagen zahllose Rücktrittsforderungen sämtlicher Parteien, auch der eigenen. Außerdem eine monatelange Kampagne gegen den OB, für die sich die Koalition – bestehend aus SPD, Grünen, FDP und Volt – mit der oppositionellen CDU zusammentat.

„Die SPD im Römer hat jeden Kommunikationsweg und jede interne Eskalationsstufe ausgeschöpft, um den Oberbürgermeister von einem Rücktritt zu überzeugen. Es ist uns nicht gelungen“, gestand Feldmanns langjährige Weggefährtin Ursula Busch im Juni 2022 den Stadtverordneten. Und die Kommunalpolitik sah sich gezwungen, sich von ihrer „hässlichsten Seite“ zu zeigen, wie es der Fraktionsvorsitzende der Grünen zum Ausdruck brachte.

Bankenmetropole und Drogenhauptstadt

Nicht wenigen gilt Peter Feldmann als der Oberbürgermeister, den Frankfurt verdient. Einer Stadt, die schon immer mehr sein wollte, als sie eigentlich ist. Frankfurt wird aus vielerlei Gründen als die „Stadt der Kontraste“ bezeichnet. Da wären zunächst die Superlative: EZB! Börse! Messe! Flughafen! Die fünftgrößte Stadt Deutschlands rühmt sich, einer der größten Internetknotenpunkte der Welt zu sein, außerdem eines der wichtigsten europäischen Verkehrszentren, internationale Bankenmetropole und pulsierender Wirtschaftsstandort mit Rekord-Gewerbeeinnahmen.

750.000 Menschen leben in dieser Stadt, dem gegenüber stehen knapp 400.000 Pendler:innen, die Frankfurt täglich für einige Stunden zur Millionenmetropole werden lassen. Auch Kultur gibt es in Goethes Geburtsstadt reichlich, unter anderem eines der bedeutendsten Opernhäuser des Kontinents. Und dann ist da natürlich noch die Paulskirche, Tagungsort der ersten deutschen Nationalversammlung und Wiege der deutschen Demokratie.

Aber auch im Negativen ist Frankfurt Spitzenreiter: als deutsche Drogenstadt Nummer eins und nur knapp hinter Berlin in Sachen Kriminalität pro Einwohner. Und trotz weiter steigender Gewerbeeinahmen verzeichnet die Stadt einen Haushaltsfehlbetrag von derzeit 230 Millionen Euro. Auch die Schuldenlast steigt: Bis Ende 2025 wird sich diese voraussichtlich auf 4,3 Milliarden Euro belaufen.

Oberflächlicher Blick: Lichter in den Büros der Bankentürme von Frankfurt. © dpa/Boris Roessler

Oberflächlich betrachtet ist Frankfurt eine Metropole von Weltrang – im guten wie im schlechten Sinne. Sie wird wahrgenommen, ist international bekannt für ihre Skyline, die ARD sendet täglich aus dem Handelssaal der Börse in der Innenstadt. In gewisser Weise ist Frankfurt ein Aushängeschild für ganz Deutschland.

Doch achtet man nur ein wenig auf die Details, bleibt von dem Kosmopolitischen nicht viel übrig. Mit New York kann die Skyline „Mainhattans“ nun wirklich nicht mithalten, und der Handelssaal ist nur mehr schicke Kulisse. Der eigentliche Hauptsitz der Börse liegt im angrenzenden Eschborn.

Stattdessen Bembel, Grüne Soße und Rindswurst so weit das Auge reicht. Frankfurt ist eine Stadt, die sich trotz aller Weltläufigkeit doch vor allem über die simplen Dinge des Lebens identifiziert – und dabei exemplarisch für so vieles steht, was in deutschen Großstädten schiefläuft. Das Geld ist da, auch das internationale Renommee.

Frankfurter Idylle: Ein Glas mit Apfelwein neben einem Bembel. © dpa/Roland Holschneider

Aber da sind eben auch verkrustete Verwaltungsstrukturen, Bürokratie, Behäbigkeit. Politische Entscheidungen werden oftmals über Jahrzehnte verschleppt und verheddern sich im Kleinklein – seit 15 Jahren streitet man am Main beispielsweise über die Sanierung von Schauspiel und Oper, seit rund 40 über die Sperrung einer einzelnen Straße für den motorisierten Verkehr.

Versagen auf ganzer Linie

Paradebeispiel für die Provinzialität dieser Metropole ist das schon fast groteske Versagen des Ausländeramtes, das gar in einer Dienstaufsichtsbeschwerde durch die Commerzbank resultierte: Im November 2022 berichtete die „Neue Züricher Zeitung“ von der Beschwerde, die die Bank eingereicht hatte, nachdem sie einen wichtigen Mitarbeiter freistellen musste. Wegen „monatelanger Untätigkeit“ seitens des Amtes war der Antrag auf Visumsverlängerung besagten Mitarbeiters einfach nicht bearbeitet worden.

Im Zuge ihrer Recherchen fand die Zeitung heraus, dass ganze 15.000 unbeantwortete Mails, ein Großteil davon Anträge und Nachfragen internationaler Arbeitnehmer:innen, im Postfach der Behörde schlummerten. Untragbar für eine Stadt, die ihren Metropolenstatus vor allem über die ansässigen Weltkonzerne rechtfertigt.

Die Frankfurter Stadtregierung Die Regierung und ausführendes Organ bildet in Frankfurt am Main der Magistrat, bestehend aus Oberbürgermeister, Bürgermeister, Kämmerer und derzeit neun hauptamtlichen Stadträten (Dezernenten) sowie 14 ehrenamtlichen Stadträten. Gewählt werden die Stadträte vom obersten Entscheidungsgremium, der Stadtverordnetenversammlung. Diese Gemeindevertretung, aktuell mit 93 Mitgliedern besetzt, wird von den Bürger:innen bei der Kommunalwahl für fünf Jahre gewählt. Der Oberbürgermeister steht dem Magistrat und damit der Stadtregierung vor. Im Gegensatz zu den Dezernenten wird er direkt von den Bürger:innen für sechs Jahre gewählt. Sitz der Stadtregierung ist der „Frankfurter Römer“ Der Frankfurter Römer, das Rathaus der Stadt © dpa/Arne Dedert

Doch so funktioniert Frankfurt eben. Einst wurden in der Stadt am Main Kaiser gekrönt, nach dem Zweiten Weltkrieg wäre man beinahe Hauptstadt geworden. In den 1960er und 70er Jahren prägten dann Adorno und Horkheimer den Begriff der „Frankfurter Schule“, während zeitgleich auf den Straßen der legendäre Häuserkampf tobte. Aus den Linksradikalen splitteten sich die Grünen ab; 1985 schaffte Joschka Fischer den Sprung in den Hessischen Landtag und ins Ministeramt, vier Jahre später wurde Daniel Cohn-Bendit Dezernent in Frankfurts erster rot-grüner Regierung.

„Ich bin nicht Peter Feldmann“

Historische Momente, von Bedeutung nicht nur für Frankfurt, sondern die gesamte Bundesrepublik. Von der Ära Feldmann bleibt derweil nur ein Scherbenhaufen. Feldmann selbst scheint zu glauben, einer sozialdemokratischen Intrige zum Opfer gefallen zu sein. „Die Geschichte zeigt eindrücklich, die SPD hat ein besonderes Talent, sich von innen zu zerlegen“, schrieb er am 6. Februar an die Genossen. „Ich wünsche der aktuellen Parteispitze ein glückliches Händchen in der Repolitisierung der SPD. Möge es gelingen, den Versuchungen zu widerstehen, aus der SPD eine Hippster- oder Investorenorientierte Machtpartei zu machen.“

Die Hybris des Peter Feldmann, sie scheint grenzenlos zu sein. Dennoch: Die Stadt wird nicht allein vom Oberbürgermeister regiert. Verantwortung für die Versäumnisse der vergangenen Jahre will in diesem Wahlkampf freilich keine:r der Kandidierenden übernehmen, gleich, wie lange seine oder ihre Partei bereits an der Stadtregierung beteiligt ist.

Ohnehin scheint es nur eine Voraussetzung zu brauchen, um sich für das Amt des Oberbürgermeisters zu qualifizieren: Man darf nicht Peter Feldmann sein.

Das mag albern klingen, ist aber sehr ernst gemeint. Mike Josef, der für die SPD ins Rennen geht, antwortet auf die Frage, weshalb die Bürger:innen nach dem Debakel um die Abwahl seines früheren Genossen und vor allem Freundes Feldmann nun ihm Vertrauen schenken sollten, schlicht: „Weil ich nicht Peter Feldmann bin.“

Seit sieben Jahren ist Josef im Magistrat als Planungsdezernent unter anderem für die Themen Stadtentwicklung und Wohnungsbau verantwortlich. Bei der Kommunalwahl 2021 war er Spitzenkandidat seiner Partei – und fuhr mit rund sieben Prozentpunkten Verlust im Vergleich zur vorherigen Wahl eine deutliche Schlappe ein.

Das schlechte Ergebnis schob man schon damals dem Oberbürgermeister und seinem Korruptionsskandal in die Schuhe. Dabei hatte die SPD während des Wahlkampfes vorsorglich sämtliche Plakate mit dem Konterfei Feldmanns wegschließen oder gar vernichten lassen.

Geholfen hat das nicht, den innerparteilichen Konflikt der Frankfurter SPD dafür befeuert. Er wolle „die Fresse“ Feldmanns nicht mehr bei den Fraktionssitzungen sehen, soll Josef laut mehrerer Parteimitglieder einmal gewettert haben. Der da noch amtierende OB wurde von den Sitzungen seiner Partei ausgeladen.

CDU-Kandidat Becker nennt sich „der Beste“

Auch die CDU ist sich angesichts der vielen Frankfurter Baustellen keiner Schuld bewusst. Seit 1977 waren die Christdemokraten fast durchgehend im Frankfurter Magistrat vertreten, nur durch einige wenige Legislaturperioden unterbrochen. Für die OB-Wahl schicken sie nun Uwe Becker ins Rennen. Der macht bereits seit Jahren kein Geheimnis daraus, wie scharf er auf das Amt ist.

Die offene Drogenszene wolle er auflösen, außerdem die städtische Autofeindlichkeit beenden. Auf seinen Wahlplakaten bewirbt er sich selbstbewusst als „der Beste“. Dass Becker 17 Jahre im Magistrat saß – unter anderem als Sozialdezernent, Kämmerer und Bürgermeister – und damit tonangebend beteiligt war an den Katastrophen, die er nun in den Griff bekommen will, steht nicht auf seinen Wahlplakaten.

Wahlplakate in Frankfurt © dpa/Arne Dedert

Auch die FDP lässt einen eher speziellen Kandidaten um das hohe Amt buhlen: Yanki Pürsün glänzte im Wahlkampf bisher vor allem durch eine eher zweifelhafte Aktion: Ein „Bild“-Leser fotografierte ihn, wie er seinen Mercedes unberechtigt auf einem Behinderten-Parkplatz des Hessischen Landtags abstellte. Auf Nachfrage teilte er der „Bild“-Zeitung mit, „das machen auch andere Kollegen zur Not mal so“. Im Landtag ist Pürsün fachpolitischer Sprecher für Behindertenpolitik.

Unbescholten scheint in diesen Wahlkampf nur eine zu gehen: die Grünen-Kandidatin Manuela Rottmann. Sie ist Bundestagsabgeordnete, war bis vor kurzem Parlamentarische Staatssekretärin in Cem Özdemirs Ministerium. Die 50-Jährige kennt Frankfurt, von 2006 bis 2012 – also noch vor Peter Feldmanns erster Amtszeit – war sie Umwelt- und Gesundheitsdezernentin. Frankfurt verließ sie sehr bewusst, wie sie vor einem Jahr der „taz“ in einem Interview offenbarte: „Ich bin in Frankfurt schon heimisch geworden, aber irgendwann hatte ich die Stadt satt.“ Zu oberflächlich sei es ihr dort gewesen.

Kann Frankfurt Großstadt?

Eben diese Oberflächlichkeit muss Frankfurt überwinden, um endlich die großen Aufgaben bewältigen zu können. Die Drogenthematik, Wohnungsbau, Verkehrswende – all das sind Herausforderungen, die sämtliche deutschen Großstädte betreffen, sich aber nirgends so geballt auf verhältnismäßig kleiner Fläche zeigen wie am Main. Der oder die nächste Oberbürgermeister:in steht daher auch vor der Herausforderung, das ewige Kleinklein hinter sich zu lassen und über den Bembelrand hinaus zu denken.

Von diesem Kleinklein zeugt eine weitere Geschichte: Im Mai wird das Paulskirchen-Fest zum 175. Jahrestag des Zusammentretens der Nationalversammlung zelebriert, Bundespräsident Steinmeier hat die Schirmherrschaft übernommen. Bereits seit 2018 wird die Sanierung der Paulskirche geplant, zum Jubiläum sollten die Arbeiten eigentlich abgeschlossen sein. Daraus wird aber nichts, die Verantwortlichen konnten sich nicht rechtzeitig zu wichtigen Gestaltungsfragen einigen, ebenso wenig darauf, wer bei diesem Vorhaben die Federführung innehaben sollte.

Und Peter Feldmann? Der Entthronte scheint noch immer nicht ganz begreifen zu können, wie ihm da am 11. November geschah. Noch Monate später kann man ihn beobachten, wie er durch die Gänge des Schlosses wandelt, das nicht mehr seines ist. Der einstige Sonnenkönig ist zum Phantom geworden, zum kleinen Spukgespenst in der großen Geschichte von Frankfurt am Main.

