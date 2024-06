„Sei so prüde, wie du möchtest“ Was tun gegen die große Verkrampftheit beim Sex?

Frau Absalon, in Ihrem Buch „Not giving a fuck“ schreiben Sie, dass der Künstler Andy Warhol einmal gesagt haben soll, dass Sex zwar nicht schlecht sei – aber unter der Bettdecke liegen und Witze reißen besser. Sehen Sie das auch so?

Das kann es auf jeden Fall sein. Vor allem, wenn man aus einem Pflichtgefühl heraus Sex hat oder um mit irgendwelchen Statistiken mitzuhalten. Dann ist das gemeinsame Lachen vielleicht näher dran an dem, was sich viele eigentlich vom Sex wünschen: sich intensiv zu spüren, loszulassen oder eine Atmosphäre zu kreieren, die Nähe, Intimität und Leidenschaft zulässt. Dabei kann man die mit vielem erzeugen. Sei es mit Tanzen, Massagen, einem gemeinsamen Ritual beim Abendessen oder gar Kreuzworträtsellösen.

Wochenende-Newsletter: Für Ihre Auszeit vom Alltag Entspannen Sie sich – und lassen Sie sich inspirieren: von exklusiven Reportagen, tiefgründigen Analysen und besonderen Kulinarik- und Reisetipps. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Ist Sex also eigentlich unwichtig?

Er wird gleichzeitig zu wichtig und nicht ernst genug genommen. Anhand von Sex werden Annahmen über den Wert einer Beziehung getroffen. Er soll beweisen, ob wir verliebt sind, wie beliebt, befreit, cool und aufregend. Ob wir Gewinner sind oder Versager. Dabei wird oft weniger eigenen Bedürfnissen gefolgt als dem Versuch, bloß nicht zu wenig und nicht zu viel Sex zu haben. Nicht zu langweilig, aber auch nicht zu verrückt. Sex ist ein Statussymbol. Deswegen ist es auch so ein inakzeptables Drama, wenn er mal nicht so klappt wie erhofft.

Die Expertin © Maria Leibnitz Beate Absalon, 1988 in Krefeld geboren, ist Kulturwissenschaftlerin und promoviert an der Justus-Liebig-Universität in Gießen über die Vermittlung von Einvernehmlichkeitspraktiken anhand queer-feministischer Workshopformate. Parallel leitet Absalon selbst Kurse zu sexuellen Spielformen. Ihr Buch „Not giving a fuck“ ist im Mai 2024 bei Kremayr & Scheriau erschienen (191 Seiten, 24 Euro).

Darüber hinaus ist Sex aber tatsächlich gesund. Eine Studie aus Israel legt nahe, dass Patienten nach einem Herzinfarkt umso länger leben, je öfter sie sexuell aktiv sind.

Wenn man sich Sex wünscht und sich diesen so gestaltet, dass er einen interessiert und einem guttut, wirkt sich das natürlich positiv auf unser Wohlbefinden aus. Genauso wie andere Aktivitäten, die Glückshormone durch unsere Körper pumpen und uns so gesünder machen. Sportsessions. Kuscheln. Da hat Sex keine Alleinstellung. Zumal ich mich frage, wie gesund Sex ist, zu dem man sich überwinden muss oder den man aus Druck hat, um mitzuhalten. Sex kann auch unglücklich oder sogar krank machen.

Neben Ihrer Arbeit als Autorin geben Sie Workshops, in denen Menschen sich mit einem Malerpinsel den ganzen Körper abstreichen, weinen, wenn sie einander ewig in die Augen schauen oder sich Kostüme aus Bettlaken basteln, in denen sie aneinandergehängt wie eine riesige Raupe aussehen. Das hat wenig zu tun mit dem Bild von Sex oder Intimität, das die meisten Menschen haben dürften …

Wir kreieren eine Art Spielplatz oder experimentelles Setting, in dem Sex in seine Grundbestandteile heruntergebrochen wird. Nämlich darauf, dass wir einander als empfindsame Wesen begegnen. Es geht nicht um das Erfüllen eines Idealbildes. Wir widmen uns sexuellen Themen, ohne vorzugeben, wie Sex richtigerweise auszusehen hat.

Wer teilnimmt, wird von mir im Wahrnehmen von Bedürfnissen und Wünschen begleitet, um daraus eigene Umgangsweisen mit Intimität, Körpern und Gefühlen zu finden. Mit der hygienischen Sexiness, die uns sonst oft als sexuelle Kultur angeboten wird, hat das wenig zu tun. Was in diesen Workshops passiert, ist zwar sehr ungewöhnlich, fühlt sich jedoch für viele erstaunlich normal an.

Was ist eine typische Aufgabenstellung?

Ich leite gerne Übungen an, in denen man eingeladen ist, den Körper einer anderen Person so zu berühren, als würde man eine fremde Landschaft entdecken. Ich nutze dabei Bilder: Vielleicht stellen die Teilnehmenden sich vor, ein forschendes außerirdisches Wesen zu sein, das versucht herauszufinden, was eigentlich ein Körper ist und was der kann. Möglichst entladen von Vorannahmen und Bewertungen. Als hätten sie noch keinen Begriff von persönlichen Vorlieben, Geschlechterrollen oder eigenen Erwartungen. Dabei helfen meditative Übungen, Achtsamkeitstraining oder tänzerische Improvisation.

Im Workshop nehmen wir dann wahr, wie sich der Kontakt auswirkt und lassen uns überraschen, wenn etwa die so zart aussehende Person auf festes Zupacken und Kratzen selig lächelnd reagiert, aber bei Streicheleinheiten das Gesicht verzieht.

Das heißt aber, in diesen Workshops hat niemand einen Orgasmus?

Das kann schon passieren, ist aber nicht der Fokus. Und viele weitere Reaktionen dürfen ebenbürtig auftauchen, also Müdigkeit, Überforderung, Freude, Gerührtheit, Scham.

Sex ist ein Statussymbol. Deswegen ist es auch so ein Drama, wenn er mal nicht so klappt wie erhofft. Beate Absalon, Kulturwissenschaftlerin

Sexualität hat oft etwas Kompliziertes. Etwa dann, wenn eine Person mehr will als die andere. Wie gehen Sie damit um?

Das passiert oft. Die Workshops sind ein Cocktail aus Emotionen. Wir machen die Erfahrungen zwar gemeinsam, aber sind ja trotzdem einzelne Wesen, mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Diesen Widerstreit muss man aushalten. Und das kann man, indem man ihn benennt, die Karten auf den Tisch legt, möglichst undramatisch. Aber damit Menschen bereit sind, ihre Konventionen auf diese Weise abzuschütteln, müssen sie das Gefühl haben, sich fallen lassen zu dürfen, ohne dass es bewertet wird.

Meistens wird über Sex geredet, als sei klar, was er ist. Wie definieren Sie ihn?

Ich verzichte auf eine universelle Definition. Es kommt darauf an, in welchem Kontext von Sex die Rede ist. Im Sexualstrafrecht wird meist so von Sex gesprochen, dass er von sexualisierter Gewalt zu unterscheiden ist. Damit ist Sex definitionsgemäß alles das, was keine Gewalt ist. Trotzdem bleibt er damit an Gewalt orientiert. Der Anspruch ist also sehr gering. Sex ist nicht das, was Spaß macht, sondern was kein Übergriff ist. In meinem privaten Liebesleben käme ich damit nicht weit oder würde Sex als etwas begreifen, das vor allem gefährlich ist – anstatt mich zu fragen, was ich durch Sex eigentlich Schönes erleben kann. Ebenso beschränkt sind rein biologistische Definitionen der Fortpflanzung. Mir scheint es da eine Verblendung zu geben und eher eine Ausrichtung auf das Ideal eines So-soll-es-sein-Sex.

Beate Absalons Buch „Not giving a fuck“ ist im Verlag Kremayr & Scheriau erschienen (191 Seiten, 24 Euro). © Kremayr & Scheriau

Was ist So-soll-es-sein-Sex?

Das ist der Sex, der in unseren Köpfen kursiert, der vermeintlich fehlerfrei ist und wie ein Abziehbildchen. Dabei gehört zur Erfahrung der Lust oder Erregung doch auch die Lustlosigkeit oder Ermattung. Wenn wir nicht einfach Schema F abspulen, sondern uns wirklich aufeinander einlassen, dann werden auch Momente der Unsicherheit in unserem intimen Miteinander auftauchen, die wir nicht vorschnell als peinliches Unbeholfensein abtun sollten. Sie gehören dazu. Wir können fürsorglich mit ihnen umgehen. Sie machen ehrlicher, verletzlicher und auch humorvoller. Sex gibt es nicht ohne Scheitern. Das finde ich sehr erleichternd.

Die Gefahr besteht, auf die zwangssexuelle Norm mit einer neuen Norm der Desexualisierung zu reagieren. Beate Absalon, Kulturwissenschaftlerin

Sie sind Kulturwissenschaftlerin und promovieren. Wie sind Sie darauf gekommen, sich auf diese Weise mit Körperlichkeit auseinanderzusetzen?

Um das viele Sitzen vor dem Laptop auszugleichen, habe ich während meines Studiums Kurse in einer Tanzschule Kurse besucht. Dort fand ich einen Flyer für einen sogenannten „Kinky Playground“, einen Worhshop für unkonventionelle Praktiken. Im Kurs hatten es mir vor allem die Fesseltechniken angetan. Denn darin steckt so viel mehr, als ich erwartet habe. Auch, weil es über sexuelle Erfahrungen hinausging.

Inwiefern?

Man kann sich gehalten und sicher fühlen, wie in einen Kokon gepackt, während man gefesselt ist. Man kann sich entspannen, weil dem Körper signalisiert wird, dass er nichts tun muss. Das kann meditative Zustände auslösen. Oder einen sportlich dehnen. Spannend ist auch das Eintauchen in Gefühle, die wir sonst eher vermeiden, wie Schmerz, Scham, Erniedrigung. Im BDSM versuchen wir, das wieder reinzuholen und diese auch gruseligen Anteile des Menschseins als Spielfläche zu benutzen und sich dem auf sichere und kreative Weise anzunähern.

Der Umgang mit Sex hat sich in den vergangenen Jahren gewandelt. Besonders für Frauen. Lange wurde weibliche Lust tabuisiert, ebenso das, was im ehelichen Schlafzimmer passierte. Jetzt gehört es zu einem kosmopolitischen Leben quasi dazu, mit Freunden offen über Sextoys zu sprechen.

Mein Buch problematisiert diese Überkompensierung der Lust. Nehmen wir die Visualisierung der Klitoris: Die wurde jahrzehntelang entweder gar nicht beachtet oder falsch dargestellt. Nun ist sie überall. Es gibt sie in poppigen Farben auf Buttons, Stickern, Skulpturen und Instagram-Kacheln. Man wird animiert, sich mit ihr und der Lustgenerierung zu beschäftigen, und zu verstehen, dass sie ähnliche Schwellkörper hat wie der Penis. Das ist eine tolle Entwicklung und sehr selbstermächtigend.

Nur wird dem Sex damit schon wieder ein immenser Stellenwert eingeräumt. Aus der Möglichkeit, sich sexuell auszutoben, kann eine Art Verpflichtung werden, das auch tun zu müssen, um als empowert zu gelten. Letztlich geht es aber um Selbstbestimmung. Und um die Bekämpfung patriarchaler Kräfte, die uns ja auch permanent zum Sex anreizen. Deshalb kann sexpositives Empowerment nur funktionieren, wenn zu dem Motto „Hab so viel Sex wie du möchtest“ auch „Hab so wenig Sex wie du möchtest und sei so prüde, wie du möchtest“ gehört.

Auf Tiktok berichten gerade viele junge Menschen, komplett auf Sex zu verzichten und zölibatär zu leben.

Im Grunde ist das eine logische Gegenbewegung zu dem allgegenwärtigen Druck, großartigen Sex haben zu müssen. Ich finde diese Bewegung immens spannend, würde sie aber nicht zu einer Lösung des Problems verklären. Zumal die Gefahr besteht, auf die zwangssexuelle Norm mit einer neuen Norm der Desexualisierung zu reagieren. Beides ist nicht intrinsisch motiviert, sondern reagiert auf das Drumherum.

Wir sollten uns also nicht fragen, was denn mit den jungen Leuten los ist, die keinen Sex mehr wollen. Sondern, was mit den Umständen los ist. Schaffen wir eine sexfreundliche Kultur, in der wirklich alles kann, aber nichts muss? Und wenn dann junge Menschen sagen: Guckt mal, ich mache mir keinen Stress mehr und habe in der Zeit mit Yoga angefangen, ein neues Instrument oder eine Sprache gelernt und ehrlich gesagt ist mein Leben total geil – dann steckt darin auch etwas sehr Hoffnungsvolles.