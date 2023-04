Wegen der Kälte Papst nimmt nicht an Kreuzwegprozession teil

Der vor wenigen Tagen aus dem Krankenhaus entlassene Papst Franziskus hat seine Teilnahme am Kreuzweg in Rom kurzfristig abgesagt.

„Aufgrund der großen Kälte dieser Tage“ werde das Oberhaupt der katholischen Kirche die Prozession am Abend von der Residenz St. Martha aus verfolgen „und sich dem Gebet derjenigen anschließen, die sich mit der Diözese Rom am Kolosseum versammeln“, erklärte der Vatikan am Freitagnachmittag.

Der Pontifex feierte aber wie geplant vor der Kreuzwegprozession im Petersdom die Karfreitags-Liturgie, allerdings kam er im Rollstuhl. Die Prozession beginnt um 21.15 Uhr, es sind Temperaturen nicht über zehn Grad Celsius vorhergesagt. Der Kreuzweg zeichnet das Leid Jesu von seiner Verurteilung bis zu seinem Tod am Kreuz symbolisch nach.

Franziskus hatte in der vergangenen Woche wegen einer infektiösen Bronchitis drei Nächte im Krankenhaus verbracht. Am Samstag wurde der 86-Jährige aus der Klinik entlassen, einen Tag später leitete er bereits wieder die Palmsonntagsmesse auf dem Petersplatz. (AFP)

