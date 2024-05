Weinstein, Depardieu und die „sexuelle Freiheit“ Das System gerät endlich ins Wanken

Es geht ein Beben durch Frankreich. Gérard Depardieu, trotz zahlreicher Eskapaden noch immer das Aushängeschild des französischen Kinos, wird sich ab Oktober vor Gericht wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung verantworten müssen. Bekannt wurde dies nur wenige Tage nach der vorläufigen Aufhebung des Weinstein-Urteils. Und ausgerechnet das Land der Amour fou und Ménage-à-trois wird nun zur großen Hoffnung der #Metoo-Bewegung.

Lange hatte Frankreich mit seinem sexuellen Selbstverständnis zu kämpfen. Und mit der Frage: Wo endet sexuelle Freiheit und wo beginnt Belästigung? Eine Frage, die banal wirken mag, doch gerade am Fall Depardieu zeigt sich, wie schwer sich das Land mit der Beantwortung tut.

Immer wieder waren in den vergangenen Jahren Stimmen laut geworden, die Depardieu missbräuchliches Verhalten attestierten. Mehrfach wurde der Schauspieler wegen Vergewaltigung angezeigt, teils mussten die Verfahren wegen der abgelaufenen Verjährungsfristen eingestellt werden.

Ronja Merkel ist Redakteurin im Gesellschaftsressort.

Nun geht es um zwei Vorfälle aus den Jahren 2014 und 2021, die sich jeweils an Filmsets zugetragen haben sollen: Einer Frau soll Depardieu bei Dreharbeiten zu dem Film „Le magicien et les siamois“ in den Intimbereich gegriffen haben. Weiterhin beschuldigt ihn eine Dekorateurin der sexuellen Belästigung während der Arbeit an dem Film „Les volets verts“.

Für Frankreich stellt der Prozessauftakt eine Zäsur dar – nicht nur, weil Gérard Depardieu bisher stets als unantastbarer Star galt. Selbst Präsident Emmanuel Macron stellte sich schützend vor den Steuerflüchtling. Für französische Frauen ist es ungleich schwerer, solche Taten anzuzeigen, wird ihnen doch selbst von anderen Frauen nicht selten gesagt, sie sollen sich nicht so anstellen.

Catherine Deneuve, die Grande Dame des französischen Films, beklagte 2018 die „Prüderie“ der Frauen, die von sexuellen Übergriffen berichteten. #MeToo sei eine „Denunziationskampagne“ gegen Männer und ein Angriff auf die sexuelle Freiheit. Zwar entschuldigte sich Deneuve später halbherzig bei den Opfern und hält sich seither mit ähnlichen Äußerungen zurück, doch an ihre Stelle traten seither zahlreiche andere prominente Frauen.

Die Verteidigung der angeblichen sexuellen Freiheit scheint wichtiger zu sein als Empathie für die mutmaßlichen Opfer; größer gar als das Interesse an einer lückenlosen Aufklärung der Vorwürfe. Denn der Hinweis auf die Unschuldsvermutung wird in dem Moment zur Farce, in dem sie nur für den Täter gilt, das Leid der Opfer aber ausblendet.

Aus deutscher Sicht mag es leichtfallen, die schweren Vorwürfe gegen Depardieu zu glauben, fällt er doch bereits seit langem immer wieder durch höchst problematische Äußerungen und Aktionen auf. Sei es seine Russland-Nähe, das Urinieren mitten im Flugzeug oder frauenfeindliche Kommentare während einer Nordkorea-Reise – charmant geht anders. Das allein macht einen Mann nicht zum Vergewaltiger und erlaubt uns nicht das Fällen eines Urteils, bevor nicht das Gericht ein solches gesprochen hat.

Allerdings gibt es einen großen Unterschied zwischen der Verteidigung der Unschuldsvermutung und einer Bagatellisierung von sexueller Gewalt. Nicht nur die französische Gesellschaft stand lange für Letzteres. Auch deshalb zeigen viele Opfer Taten gar nicht oder erst Jahre später an, wenn die Täter längst nicht mehr belangt werden können. Bei einflussreichen Männern wie Harvey Weinstein und Gérard Depardieu kommt nicht selten die Angst vor der Übermacht des Aggressors hinzu.

Der Fall Depardieu steht für weit mehr als die mutmaßlichen Taten eines einzelnen Mannes. Er steht exemplarisch für ein System, in dem Männern beigebracht wird, dass sexuelle Freiheit gleichbedeutend ist mit der Freiheit, sich nehmen zu können, was immer Mann begehrt. Er steht für ein Land, in dem 90 Prozent aller Frauen angeben, bewusst darauf zu verzichten, alleine auszugehen oder bestimmte Kleidungsstücke zu tragen – aus Angst vor Übergriffen. Und in dem ein Viertel aller Männer unter 35 Jahren es für akzeptabel hält, ab und an Gewalt anzuwenden, um sich durchzusetzen. Dieses System gerät nun ins Wanken – endlich.