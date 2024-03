Tagesspiegel Plus Wenn Hoffnung in die Irre führt : Wie eine Sicherheitsexpertin und ich uns in Putin täuschten

Waren wir einfach zu optimistisch? Ich habe in den 1990er Jahren auf dem Roten Platz getanzt und an die russische Demokratie geglaubt. Trumps Ex-Mitarbeiterin Fiona Hill fiel genauso rein.