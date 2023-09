Wenn Kinder nicht wissen, wie man einen Stift hält Dies ist kein „Eltern-Shaming“, aber...

In den vergangenen Wochen wurde viel über die Bildungsprobleme in Schulen geredet. Lehrerinnen klagten darüber, dass die Klassen heterogener werden. Kinder könnten Stifte nicht vernünftig halten, verstünden einfache Begriffe nicht oder litten unter „seelischen Beeinträchtigungen“.

Es wurde darüber diskutiert, was der Staat tun kann. Welche Verantwortung die Eltern tragen, darüber wurde wenig geredet.

Meine Schulzeit in den 1980er Jahren in der DDR kommt mir im Nachhinein idyllisch vor. Ich will damit nicht den politischen Druck verklären. Aber an meiner Schule gab es genügend Lehrer und Erzieher, eine neue Turnhalle, kostenloses Mittagessen für alle, am Nachmittag wurden Arbeitsgemeinschaften angeboten, Chor, Handball, Fußball, Gitarre, Kunst.

Und das war keine Eliteeinrichtung, sondern eine gewöhnliche Dorfschule. Es gab auch Kinder, die aus schwierigen Verhältnissen kamen, aber alle konnten den Füller halten. Wir kamen alle aus ähnlichen Verhältnissen, fast alle waren in der Kita.

Die Vielfalt kann bereichernd sein, aber eben auch überfordernd

Das ist heute anders, und zwar nochmal mehr in der größten Stadt Deutschlands. In einer beliebigen Grundschule Berlins sitzt die halbe Welt, und die Kinder bringen die verschiedensten Prägungen und Vorerfahrungen mit.

Das kann bereichernd sein – aber auch überfordernd, wenn in der halben Klasse Kinder sitzen, denen in ihrer bisherigen Entwicklung zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde.

Die Kinder kommen mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen in die Schule. © mauritius images / Westend61 / Phillip Waterman

Ich sage das vorsichtig, weil man sich schnell den Vorwurf des „Eltern-Shaming“ einhandelt, aber es scheint immer mehr Eltern zu geben, die es nicht schaffen, Verantwortung für die Entwicklung ihrer Kinder zu übernehmen. Und es gibt solche, die es auch nicht wollen.

Man macht es sich zu leicht, wenn man das pauschal mit „Armut“ begründet, weil auch arme Eltern sehr engagiert sein können.

Es ist gut belegt, dass Kinder aus benachteiligten Familien oder Zuwanderungsgeschichte besonders von einem Kitabesuch profitieren, und doch sind es oft diese Kinder, die keine Kita besuchen. Nun könnte man einwenden, dass zu Hause das Betreuungsverhältnis besser ist, und es ausreicht, wenn man jeden Tag 15 Minuten mit seinem Kind bastelt, vorliest, in Bewegung ist.

Es gibt Parks, Bibliotheken, Familienzentren, Angebote für Kinder in Museen, alles kostenlos oder niedrigschwellig verfügbar. Wahrgenommen wird es oft trotzdem nicht.

Würde es helfen, an die Verantwortung der Eltern zu appellieren? Manchmal vielleicht. Aber man bräuchte eine kollektive Anstrengung. Ideen dazu gibt es, man könnte eine Kita-Pflicht ab fünf Jahren einführen.

Ob „Kindergrundsicherung“ nicht auch bedeuten könne, dass alle Kinder die gleichen Chancen bekommen, unabhängig von Land, Herkunft und Bildung der Eltern?, schreibt mir eine langjährige Erzieherin. Mit Investitionen in Kitas und Schulen, in politische Bildung? Doch dazu fehlt es an politischem Willen.

In der Mittelschicht ist tief der Gedanke verankert, dass das mit den Kindern jeder allein hinkriegen muss. Konservative verweisen auf das Grundgesetz, demnach sei die Erziehung der Kinder das „natürliche Recht“ der Eltern. Im Grundgesetz steht aber auch was von „Pflicht“.

Die Journalistin Hanna Bethke schrieb in der „Welt“, Bildung sei kein gesellschaftlicher Wert mehr. Wichtiger seien Konsum, digitale Präsenz und finanzieller Erfolg. Hart, aber da ist etwas dran. So viel Applaus wie bei Tiktok bekommt man für keine erledigte Aufgabe in der Schule.

Ich dachte über die Einschulung meiner Tochter nach, und es schien vor allem darauf anzukommen, wer die größte Zuckertüte hat und den neuesten Ranzen. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass die Kinder das nicht von früh an registrieren und verstehen.