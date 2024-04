Wie gefährlich ist TikTok für die Demokratie, Frau Kwong? „Es ist besorgniserregend, dass der Bundeskanzler das für eine gute Idee hält“

Frau Kwong, Bundeskanzler Olaf Scholz hat diese Woche seinen Account auf der Kurzvideo-Plattform TikTok gestartet. Da gibt es zum Beispiel Videos aus der Perspektive seiner Aktentasche, die den Kanzler auf seinen Terminen begleitet. Was halten Sie davon?

Ich habe selbst kein TikTok, daher habe ich es noch nicht gesehen. Aber ich finde es besorgniserregend, dass das Büro des Bundeskanzlers es für eine gute Idee hält, TikTok zu nutzen – in einer Zeit, in der andere Länder, wie die USA, Indien und Großbritannien mindestens die Nutzung auf Regierungsgeräten verbieten und es viele Sicherheitsbedenken gibt.