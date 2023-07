Wie viel Abhängigkeit verträgt die Liebe? Stephanie gibt für Matteo alles auf

Das Komische an ihrem Leben in dem Haus, irgendwo in der niederländischen Prärie, ist, dass Stephanie sich gar nicht fragt, wie sie da gelandet ist. Wie das passieren konnte. Dass sie, die junge, wilde, freie Frau, die nach der Schule nach Paris gezogen war, um zu modeln, in einem Restaurant zu arbeiten, neue Menschen und eine fremde Sprache kennenzulernen, ein paar Jahre später in diesem Haus hockt. Mit zwei kleinen Kindern, abgeschottet von allen, abhängig von einem Mann.