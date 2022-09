„Wir haben uns nie gestritten“ Wie ein geschiedener Pfarrer am Bungee-Seil zurück ins Leben springt

Nachdem Sonja ausgezogen ist, kann Simon nachts nicht mehr schlafen. Er wälzt sich im Bett hin und her, hört seinem Wecker beim Ticken zu, und wenn er sich einbildet, dass es dämmert, morgens um vier, setzt er sich auf sein Rad und fährt los – über Feldwege und Landstraßen – ohne Ziel. 5000 Kilometer reißt er so in einem Jahr runter. 30 Jahre lang war er mit Sonja verheiratet.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden