Wir sind ausgetreten! Vier Menschen erklären, warum sie nicht mehr an die Kirche glauben

Bereits seit Jahren verlieren die christlichen Kirchen in Europa kontinuierlich an Mitgliedern. In Deutschland traten allein 2023 jeweils knapp eine halbe Million Menschen aus der katholischen und evangelischen Glaubensgemeinschaft aus. Auch Österreich vermeldete vergangenes Jahr ein neues Rekordhoch an Austritten. Und das, obwohl zumindest die katholische Kirche außerhalb Europas einen enormen Zulauf erlebt.