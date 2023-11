Wo die Spenden zum Naturschutz landen Von Luchsen und Löwen

Die Welt scheint aus den Fugen, Kriege und Not, wohin man blickt. Wie kann man sich angesichts der humanitären Katastrophen noch um bedrohte Löwen in Afrika kümmern, um das Sumatra-Nashorn oder um gefährdete Luchse in Deutschland? „Für Organisationen wie den WWF sind es herausfordernde Zeiten“, sagt Sönke Kranz. Er kümmert sich ums Fundraising beim WWF Deutschland, eine Stiftung, die selbstständiger Teil der internationalen Organisation WWF (World Wide Fund for Nature) ist.

Rund 54 Millionen Euro konnte der WWF Deutschland im Geschäftsjahr 2021/2022 an privaten Spenden einnehmen. Eine stattliche Summe, der allerdings einer Vielzahl von Maßnahmen gegenübersteht. Seit der Gründung 1963 hat die Organisation 2100 Projekte gefördert oder initiiert. Offenbar sind viele Förderer und Förderinnen – 898.000 Menschen sind gelistet – von der Arbeit des WWF überzeugt. „Sie bilden eine stabile Säule“, sagt Kranz. Schwierig sei es eher, neue Spender zu gewinnen.

Und für welches Projekt sollen sie sich überhaupt entscheiden, wenn doch so viele weltweit Hilfe benötigen? Rührt das Leid der Gorillas im Kongo-Becken mehr an als jenes der Elefanten, deren Lebensraum immer schneller schwindet? Tatsächlich deutet sich bei den Erhebungen des WWF eine Art Rangliste an. Ganz oben steht der Tiger. Kranz nennt ihn eine Art flagship species, ein Tier, das für die bedrohte Amazonas-Region steht. Vereinfacht könnte man schließen: Wenn es dem Tiger gut geht, geht es auch der Landschaft gut.

Es geht nur im Verbund mit den Communities

Auf Platz zwei folge der Eisbär. „Er steht bei uns stellvertretend für Klimaschutz“, sagt Kranz. Verloren sei diese Art nicht, sie könne sich gut an veränderte Lebensbedingen anpassen. Aber Eisbären an Land stehen bei ihrer Futtersuche dann möglicherweise bei den Inuit vor der Tür, und es drohen neue Konflikte. Während Löwen die Herde eines afrikanischen Hirten bedrohen, werden hierzulande immer mal wieder Schafe von Wölfen gerissen. Hier wie dort funktioniert eine friedliche Ko-Existenz nur im Verbund mit den Communities und Gemeinden.

Als Beispiel nennt Kranz den Nationalpark Salonga im Kongo, dessen riesiges Areal der Größe Baden-Württembergs entspricht. Salongas Wälder und die vielfältige Tierwelt sind durch illegale Ausbeutung der Ressourcen und Wilderei bedroht. 2016 hat der WWF gemeinsam mit der kongolesischen Naturschutzbehörde die Leitung des Parks übernommen. Um das wertvolle Naturerbe zu schützen, braucht Salonga nicht nur erheblich mehr Ranger, sondern diverse Maßnahmen, um den Menschen rundherum alternative Einkommensquellen zu sichern. Nur so kann die Wildnis im Herzen Afrikas gerettet werden.

Mit Hiobsbotschaften wird man Spender nicht langfristig binden können. „Wir müssen zeigen, dass das, was sie mit ihrem Geld unterstützen, wirkt“, sagt Kranz. Beispielhaft ist die Geschichte des Waldrapps. Der gänseähnliche Vogel mit dem krummen Schnabel galt bereits im 17. Jahrhundert als nahezu ausgestorben. Im September 2021 wurden erstmals Nachzuchten aus Österreich per Leichtflugzeug ins Winterquartier in der südlichen Toskana geleitet. So wollte man den Tieren ihr natürliches Zugverhalten, das sie verlernt hatten, wieder beibringen. Es hat funktioniert. Ebenso wie ein weiteres WWF-Projekt: Dank neu ausgewiesener Schutzgebiete in der Mongolei konnte etwa das drohende Aussterben der Saiga-Antilope verhindert werden.

Die Dynamik bezüglich Natur- und Artenschutz, ist nicht zu stoppen. Sönke Kranz, WWF Deutschland

Wer kein Geld übrig hat, kann dennoch helfen. So können selbst initiierte Lauf- oder Wanderevents dazu beitragen, Spenden für die bedrohte Tierwelt zu sammeln. Der WWF startet zudem immer wieder Kampagnen, die man per Mausklick unterstützen kann. Auch vorgefertigte E-Mail-Briefe können verschickt werden. „Das hat Wirkung, das kommt an in Brüssel“, sagt Kranz.

Was die Zukunft angeht, ist er optimistisch. „Diese Dynamik, die wir erlebt haben in den vergangenen Jahren bezüglich der Themen Natur- und Artenschutz, ist nicht zu stoppen“, sagt Kranz. Im Sommer dieses Jahres hat das EU-Parlament für ein Gesetz gestimmt, nach dem 20 Prozent der Land- und Seefläche bis 2030 renaturiert werden sollen. Ein wegweisendes Zeichen.

Jeder kann beobachten, wie Naturschutz wirkt, auch in Deutschland. In den Wäldern Thüringens etwa hat der WWF 16 sogenannte Urwaldpfade angelegt, auf denen Besucher die Wildnis auf behutsame Weise erleben können. Dem Luchs, so heißt es auf der WWF-Website, „will man hier auf die Sprünge helfen“. Die Wahrscheinlichkeit, ein Exemplar zu sehen, gleicht Experten zufolge zwar „einem Sechser im Lotto“. Aber dass es den Luchs in in der Region wieder gibt, macht schon mal froh.