Wo Milch und Hummus fließen Gibt es eine israelische Küche?

Ein Grillimbiss in Tel Aviv, einige Meter abseits des Rothschild-Boulevards. Hinter einer Glasvitrine mit grünen Pfefferschoten, Hummus, Saucen und Bergen von Zwiebeln flackern Flammen durch einen Grillrost, darüber brutzeln Hähnchenstücke, Kalbsherzen, Würste und Kebabs.

Die Schlange ist lang, Touristen wie Einheimische sind verrückt nach den hausgebackenen Pitas, gefüllt mit kross gegrilltem Fleisch, angekokelten Zwiebeln und Schoten, den reichen Saucen.

Welches Label passt auf diese Küche: „arabisch“, „levantinisch“, „palästinensisch“, „israelisch“?

„Jasmino“ gilt als eine der ersten Streetfood-Adressen der Stadt. Nur: Welches Label könnte man auf diese Küche kleben: „arabisch“, „nordafrikanisch“, „levantinisch“, „palästinensisch“ oder „israelisch“? Muss man überhaupt was drauf kleben, reicht es nicht, dass es verdammt gut schmeckt?

Kross gegrilltes Fleisch, angekokelte Zwiebeln und Schoten, reiche Saucen: Das „Jasmino“ gilt als eine der ersten Streetfood-Adressen Tel Avivs. © Ferdinand Dyck

Nein, das reicht in Israel natürlich nicht. Die großen Konflikte, die am kleinen Land im Osten des Mittelmeers zerren, werden in allen Ecken und Enden der Gesellschaft ausgetragen, auch in der Küche.

Im „Jasmino“ kann man das Spektrum der kulinarischen Einflüsse auffächern: Die Merguez-Wurst kommt aus dem Maghreb, die Mangosauce Amba geht wohl auf indische Chutneys zurück und ist auch in Irak und Saudi-Arabien populär. Pita wird von Ägypten bis Serbien gebacken, Kebab von Anatolien bis Iran gebraten. Dazu der Hummus – die größte kulinarische Streitsache des Landes.

Kochen ohne Grenzen: In den Bergen Galiläas werden Gerichte wie nebenan in Syrien serviert, etwa Hähnchen mit Reis und Mandeln. © Ferdinand Dyck

Hummus ist arabisch für „Kichererbse“, womit das Copyright geklärt sein könnte. Ist es aber nicht. „Hummus und Falafel sind hochpolitische Themen für Juden und Araber“, sagt Hagit Evron, „beide sehen in ihnen einen elementaren Teil ihrer Kultur.“ Die Journalistin befasst sich mit den Küchentraditionen Israels.

In Israel kommen die Küchen des Nahen Ostens und jüdische Gerichte aus aller Welt zusammen

Grob verkürzt: Aschkenasische Juden aus Europa, die vor und nach der Staatsgründung 1948 einwanderten, brachten ihre typischen Gerichte mit. Matzeknödelsuppe, „gefilte Fisch“ oder „Kugel“, eine Art Nudelauflauf, süß oder herzhaft serviert.

Im Alltag verlor die oft schwere Kost, in koscherem Fett wie Gänseschmalz gebacken, rasch an Bedeutung, heute wird sie hauptsächlich an Feiertagen serviert. „Viele dieser Gerichte stammen aus Osteuropa, aus Polen oder der Ukraine“, sagt Evron, „sie passten nicht ins Klima Israels.“

Schmelztiegel: Rechts Häppchen des aschkenasisch-jüdischen Nudelauflaufs „Kugel“, links „Kibbeh“, arabische Kroketten. © Ferdinand Dyck

Dafür begegneten die Einwanderer neuen Köstlichkeiten, zum Beispiel Olivenöl. Schnell wurden auch bei den aus Europa stammenden Israelis leichtere Gerichte populär. Zum einen solche, die Juden aus anderen Erdteilen mitbrachten: gefüllte Weinblätter aus dem Irak, Couscous mit Kichererbsen und Gemüse aus Nordafrika, orientalische Gewürze, mit denen die äthiopischen Juden kochten.

Und natürlich jene Gerichte, die von Ägypten bis Libanon schon lange gegessen wurden, allen voran das Grundnahrungsmittel schlechthin: Hummus.

Eine besonders vollmundige, aromatische Version der Kichererbsenpaste, mit dunkler Tahini verrührt, serviert Nasiba Samara an einem Sommerabend in den Bergen Galiläas, im Norden Israels. Im Haus ihrer Familie in Majdal Shams eröffnete sie vor einigen Jahren ein kleines Restaurant. Der Ort liegt ein paar Steinwürfe von den seit 1967 von Israel besetzten Golanhöhen und der syrischen Grenze entfernt.

Nasiba Samara und ihr Sohn Said, die zur drusischen Minderheit in Israel gehören, servieren arabische Kost, zum Abschluss gibt’s Tee. © Ferdinand Dyck

Fast nur Drusen wohnen hier, ein Volk von ein bis zwei Millionen Menschen, die vor allem auf den Territorien Israels, Libanons und Syriens leben. Durch die am Reißbrett gezogenen Staatsgrenzen wurden sie getrennt. Bis sich das Internet verbreitete, konnten die Drusen in Israel mit ihren Verwandten in Syrien nur kommunizieren, indem sie sich auf einen Berg stellten, hinüber riefen und nach Antwort lauschten. Telefonverbindungen zwischen den verfeindeten Staaten gab es nicht.

Die Küche der Drusen ist arabisch

Trost fanden die Drusen in den alten Bräuchen, zum Beispiel im Essen, drusisch nennen sie ihre Küche deshalb aber nicht. „Unsere Gerichte sind arabisch“, sagt Said, Nasibas Sohn und gelernter Koch. „Sie unterscheiden sich von dem, was in Syrien oder Ägypten gekocht wird, nur in einigen Zutaten, die wir in den Bergen finden.“

Arabisches comfort food: Fatoush-Salat wird mit frittierten Fladenbrot-Fetzen serviert. © Ferdinand Dyck

Auf den Tisch kommen bei den Samaras Fatoush-Salat mit frittiertem Fladenbrot, Kabsa, fein gewürzter Reis mit Hähnchen und Mandeln, und eben der köstliche Hummus. Natürlich sei auch der arabisch, sagt Said und lacht ungläubig: „Was denn sonst?“

Na, jüdisch, meinen manche – und greifen zum Alten Testament. Ein Satz aus dem „Buch Rut“ soll belegen, dass die Kichererbsenpaste im Heiligen Land schon vor 3500 Jahren gegessen wurde. Von „Hometz“ ist dort die Rede, in modernem Hebräisch heißt das zwar „Essig“, der könne aber nicht gemeint sein, schließlich solle man laut Bibel „Brot-Stückchen“ hinein tunken.

Zweimal Hummus Rezept von Munza Bishira (die palästinensisch-israelische Gründerin von „Sir Lasalam“) Zutaten 3 Tassen getrocknete Kichererbsen, über Nacht in Wasser eingeweicht und bissfest gekocht (etwas Kochwasser und einige der Kichererbsen aufbewahren)

2 Knoblauchzehen, gewürfelt

1/2 Tasse Tahini-Paste

1/2 Tasse Zitronensaft

1/4 Tasse Kichererbsenkochwasser

Salz

Die Beweisführung ist ambitioniert. Dass die Menschen in Judäa, Samaria und Galiläa vor Jahrtausenden Hummus oder etwas sehr Ähnliches gegessen haben, ist dennoch gut möglich. Kichererbsen gehören zu den ältesten kultivierten Hülsenfrüchten. Nur: Was würde es bedeuten? Für Palästinenser nicht viel.

Essen als Ausdruck von Geschichte, Kultur und Tradition

„Kulturelle Vermischung ist etwas anderes als kulturelle Aneignung“, schreibt die Kochbuchautorin Reem Kassis in der „Washington Post“. Das eine sei das Ergebnis von Menschen verschiedener Kulturen, die zusammenleben und voneinander lernen. Kulturelle Aneignung dagegen beruhe auf Ausbeutung.

Essen sei Ausdruck von Geschichte, Kultur und Tradition. Wer Falafel und Hummus als „israelisch“ bezeichne, leugne den palästinensischen Beitrag zur israelischen Küche und lösche auch „unsere Geschichte und Existenz aus“. In „The Palestinian Table“, einer Art Kulturkochbuch, erzählt Kassis von den Küchentraditionen ihrer Familie in Jerusalem und Galiläa, vom Reichtum der Zutaten und Gerichte.

„Das Problem ist, dass wir Palästinenser sehr vertraut sind mit der israelischen Kultur, alleine durchs Fernsehen“, sagt Munza Bishara an einem heißen Juniabend im Norden Tel Avivs, „dass die jüdischen Israelis aber fast nichts über uns wissen.“ Mit Daphne Kramer, einer jüdischen Israelin, will die Zahnärztin und Hobbyköchin das ändern.

Munza Bishara bereitet Knafeh zu, ein Dessert aus feinen Teigfäden, Sirup und Ziegenkäse, Daphne Kramer schaut zu. © Ferdinand Dyck

Die beiden gründeten das Projekt „Sir Lasalam“, übersetzt etwa: „Friede im Kochtopf“. Gemeinsam kochen sie für Gästegruppen, erzählen von ihrer besonderen Freundschaft – sie lernten sich bei einer hitzigen politischen Auseinandersetzung auf Facebook kennen – und hoffen, dass sie ein wenig beitragen können zum innerisraelischen Kultur-Austausch.

Kramer serviert europäisch-jüdische Klassiker wie Kugel und Gerichte mit tschechischen Wurzeln, die ihre Großmutter aus den Karpaten mit nach Palästina brachte, bevor ihre Familie im Holocaust ausgelöscht wurde. In Gänsefett gebackene Knödelchen etwa, zum Dessert Creperöllchen, gefüllt mit Vanillecreme.

Volles kulinarisches Spektrum: Vorbereitete Teller bei „Sir Lasalam Culinary Experience“ in Tel Aviv. © Ferdinand Dyck

Bishara bringt leichte Kost auf den Tisch: eingelegtes Gemüse, gefüllte Weinblätter und eine köstliche Fischpfanne mit Weintrauben. Beim Hummus wechseln die beiden sich ab, beide Varianten seien köstlich, versichern sie. Und Muzna Bishara kocht daheim nun sogar manchmal aschkenasisch, backt etwa „Challah“, den Hefezopf, den es traditionell am Sabbath gibt. „Meine Familie liebt ihn“, sagt sie.

Regionale Produktküche schert sich wenig um ethnisch-religiöse Kochtopf-Konflikte

Bleibt die gehobene Küche, die sich längst mehr um regionale Produkte und kreative Techniken als um ethnisch-religiöse Kochtopfkonflikte schert. Eines der aufregendsten Abendessen Israels wird im „Rutenberg Restaurant and Gardens“ im Jordantal serviert, direkt an der jordanischen Grenze.

In „Rutenberg Restaurant und Gardens“ servieren Yizhar Sahar (li.) und Hila Ronen Saharm feinste Regionalküche in Kibbuz-Atmosphäre. © Ferdinand Dyck

Yizhar Sahar und Hila Ronen Sahar, die im nahe gelegenen Kibbuz leben, brachten ihre kollektivistischen Ideale mit, als sie das Restaurant in der ehemaligen Bahnstation übernahmen und servieren dort nun ein atemraubendes Menü für wenig Geld. Alle Produkte stammen aus der Region, viele aus Kibbuzim, das Gemüse wächst im eigenen Garten.

Während der Vollmond über Jordanien aufgeht, gibt es wundervolle Zucchini-Röllchen auf Gurkencreme mit Mandeln, Spargel auf warmem Ziegenkäse mit Oliven-Gremolata und über Nacht geschmortes Rindfleisch mit fermentierter Bohnencreme und Beeren. Ein magischer Ort, auch weil die große Politik hier außen vor bleibt, fast jedenfalls.

Auf der anderen Seite der Fenster aus kugelsicherem Glas hält einsam ein jordanischer Grenzsoldat Wacht. Wahrscheinlich hat er eine Schüssel Hummus dabei.

