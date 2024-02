Würden Sie eine Niere verkaufen? Das Organspenderegister kommt, die Not bleibt vorerst groß

Das Organspenderegister soll im März kommen. Jenes Verzeichnis, beschlossen im Jahr 2020, vorgesehen zum Start in 2022, in dem Spendewillige sich auf freiwilliger Basis verzeichnen lassen können. Es soll den aktuellen Papierausweis ergänzen und im Fall des Falles die Abläufe in den Kliniken vereinfachen.