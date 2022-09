Die Liebe ist ein Schlachtfeld, sang Pat Benatar schon in den 80ern. Dabei kannte sie Tinder noch nicht. Die Dating-App feiert in diesen Tagen ihr zehnjähriges Bestehen. Ob man sie liebt oder hasst, sie hat nicht nur das Kennenlernen nachhaltig verändert, sondern auch die Sprache. Wer auf der Suche ist, macht sich heute ans „Tindern“ oder „Swipen“. Seitdem haben sich zahlreiche neue Begriffe für Verhaltensweisen in der Liebe entwickelt.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden