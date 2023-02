Zerstückelte Leiche in Paris Ehemann tötete seine Frau

Eineinhalb Wochen nach dem Fund einer zerstückelten Frauenleiche in einem beliebten Pariser Park hat der Ehemann der Toten sich zu der Tat bekannt. Er habe zugegeben, seine Frau getötet zu haben, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Freitag aus Ermittlerkreisen.

Der Mann war am Vortag in Polizeigewahrsam gekommen. Er sollte noch am Abend dem Untersuchungsrichter vorgeführt werden. Er hatte seine 46-jährige Frau am 6. Februar als vermisst gemeldet.

Im Park Buttes-Chaumont in Paris wurde die Leiche der Frau gefunden. © AFP/VALENTIN RAKOVSKY

Im Park Buttes-Chaumont hatten städtische Angestellte etwa eine Woche später in einem Haufen von Gartenabfällen einen Plastiksack mit dem abgetrennten Rumpf der Frau gefunden. Die Polizei sperrte den bei Joggern und Familien beliebten Park umgehend ab. Bei einer gezielten Suche entdeckten Ermittler dann in einem unzugänglichen Teil des Parks weitere Leichenteile, unter anderem den Kopf.

Der Park Buttes-Chaumont im Nordosten von Paris wird von vielen Familien und Joggern genutzt. Er war im 19. Jahrhundert im Stil englischer Landschaftsgärten auf dem Gelände ehemaliger Steinbrüche angelegt worden und umfasst eine künstliche Grotte und einen See. (AFP)

Zur Startseite