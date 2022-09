Zu dick, zu schwarz, zu weiblich? Wenn der Arzt einfach nicht zuhören will

Irgendwann wird es Josephin Oehmer zu viel. Unterernährt und geschwächt liegt sie im Bett einer großen Universitätsklinik in einer ostdeutschen Großstadt. Die schwangere Frau hat sich nach einer wochenlangen gesundheitlichen Abwärtsspirale in das Krankenhaus geschleppt. Jetzt muss sie, die Patientin, einem Arzt erklären, dass er einfach mit einer Nadel in ihren Bauch stechen und das überschüssige Wasser aus ihrem Magenband ablassen kann.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden