Zu meinem ÄRGER Energiesparen – warum erst jetzt?

Frau Bilic, worüber haben Sie sich in den Medien in dieser Woche denn am meisten geärgert?

Ich ärgere mich seit Wochen und Monaten eigentlich über das gleiche. Aufgrund der weltpolitischen Ereignisse berichten plötzlich alle Medien über Energienutzung und die Notwendigkeit, das Auto auch mal stehen zu lassen. Meiner Meinung nach hätte man das schon die vergangenen fünf Jahre stärker tun sollen. Zu selten wurden erneuerbare Energien thematisiert, die Verbraucher zum Sprit- und Energiesparen informiert oder generell über das Thema Nachhaltigkeit berichtet.

Klar, das sind hauptsächlich Versäumnisse der Politik gewesen, aber auch die Medien hätten die Bevölkerung dazu animieren können, sich (für das Klima) nachhaltiger zu engagieren. Jetzt, wo es existenziell wichtig wird, ist das Thema plötzlich ganz oben.

Gab es denn auch etwas in den Medien in dieser Woche, worüber Sie sich freuen konnten?

Momentan sind schöne Nachrichten eher Mangelware, aber zum Lächeln gebracht haben mich die rosa Flussdelfine aus Bolivien. Die Tiere sind vom Aussterben bedroht, weil das Wasser im Amazonas-Gebiet an vielen Stellen mit Quecksilber vergiftet ist. Zwei der seltenen Delfine sind in dieser Woche am Flussufer des Rio Grande gestrandet. Aktivisten konnten die beiden aber in einer aufwändigen Aktion retten und zurück ins Wasser befördern. Tolle Bilder, nicht zuletzt, weil die Tiere wirklich rosa sind.

Ihr Lieblingspodcast?

Als True-Crime-Fan empfehle ich gern den Podcast „Verbrechen von Nebenan“ , und die leidenschaftliche Weltenbummlerin in mir träumt sich am liebsten mit dem Instagram-Account von Frauke Hameister alias frauki weg.

