Zufallsfund bei Verkehrskontrolle 17.000 Euro mutmaßliches Falschgeld bei 19-Jährigem in Hamburg entdeckt

Bei einem 19-Jährigen haben Polizisten in Hamburg 17.000 Euro mutmaßliches Falschgeld gefunden. Wie die Beamtinnen und Beamten am Montag mitteilten, fanden sie das Bargeld, nachdem sie den jungen Mann am Samstag in der Hansestadt am Steuer eines Autos angehalten hatten. Grund für die Kontrolle war demnach zunächst dessen auffällige Fahrweise.

Nach Angaben der Ermittler stoppte die Besatzung eines Streifenwagens den Beschuldigten im Stadtteil Billstedt und wollte ihn wegen des Verdachts auf eine Trunkenheitsfahrt mit zur Wache nehmen. Als sie ihn zuvor durchsuchten, entdeckten sie das Geld. Es handelte sich ausschließlich um 200-Euro-Scheine.

Das mutmaßliche Falschgeld wurde beschlagnahmt. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen fanden Polizisten zudem 40 Milliliter Testosteron, ein Dopingmittel. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen Geldfälschung, Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. (AFP)